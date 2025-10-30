Президент України Володимир Зеленський повідомив, що розвідка надала перші детальні оцінки щодо впливу нових міжнародних санкцій на російську воєнну економіку.

РФ зазнає мільярдних збитків через санкції

За його словами, ці дані ляжуть в основу подальшої координації з партнерами у питанні посилення тиску на Москву.

– Є перші детальні оцінки від розвідки щодо впливу нових санкцій партнерів на російську воєнну машину. Багато інформації, і на основі цього скорегуємо нашу комунікацію з партнерами в підготовці нових санкцій, – зазначив глава держави.

Президент наголосив, що вже зараз Росія несе значні економічні втрати через обмеження, введені проти її нафтового сектору.

– Фіксуємо суттєві збитки Росії від уже застосованих обмежень щодо нафтових компаній і передбачаємо, що за умови продовження принципового й послідовного тиску на Москву їхні втрати тільки від тих обмежень, що були застосовані нещодавно, становитимуть не менше 50 мільярдів доларів за рік, – сказав Зеленський.

Він підкреслив, що партнери готують нові санкційні пакети, а стабільність на світовому енергетичному ринку не постраждає від цих кроків.

– Утім, санкційних кроків партнерів буде ще більше, і ми вже маємо відповідні сигнали. Обсяги постачання нафти від арабських держав на світовий ринок точно можуть не допустити жодних дестабілізацій і цінових стрибків на ринку, якими лякають росіяни, –зазначив президент.

Також, за словами Зеленського, налагоджено постійний обмін даними з партнерами щодо російських компаній, осіб і схем, які заслуговують на санкційне переслідування.

– Значну частину наших пропозицій партнери враховують. Дякую за це. Мають бути також повністю реалізовані заходи щодо російського танкерного флоту, про які ми говорили з європейськими лідерами на зустрічі Коаліції охочих минулого тижня, – додав Зеленський.

Крім того, керівник Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко поінформував президента про настрої та плани керівництва Китаю в контексті російської агресії.

– Важливо, щоб Китай долучився до зусиль заради зупинки постійних російських намагань розширити та затягнути війну, – наголосив Зеленський.

Глава держави доручив українським дипломатам посилити роботу у напрямку азійських держав, використовуючи інформацію, отриману після останніх зустрічей у регіоні.

