Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що країни НАТО змогли “переламати ситуацію” у питанні виробництва боєприпасів, значно його збільшивши.

Про це він сказав під час виступу на форумі НАТО в Бухаресті.

Рютте про виробництво боєприпасів

– Ми вже маємо найкраще з найкращого… Але ми потребуємо більше і швидко. Це означає збільшення виробництва та зменшення часу доставлення. Ми вже переламали ситуацію щодо боєприпасів. Донедавна РФ виробляла більше боєприпасів, ніж усі союзники з НАТО разом узяті. Але вже ні, – сказав він.

Рютте додав, що на всій території Організації Північноатлантичного договору відкривають десятки нових виробничих ліній і розширюють ті, що вже існують.

Зараз дивляться

За його словами, зараз “ми робимо більше, ніж робили десятиліттями”.

Він закликав розширити цей прогрес й на інші галузі. Рютте звернувся до виробників озброєння, закликавши подавати свої ідеї та використовувати НАТО як випробовувальний полігон.

Рютте зазначив, що поки політичні лідери беруть на себе певні ризики, від індустрії очікують готовності узяти певні бізнесові ризики.

Він визнав, що турбота про акціонерів може викликати занепокоєння і що компанії часто чекають на довгострокові контракти від урядів. Водночас підкреслив, що у питаннях великих інвестицій в оборону є політична воля, необхідні кошти та суспільний запит.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.