Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что страны НАТО смогли “переломить ситуацию” в вопросе производства боеприпасов, значительно его увеличив.

Об этом он сказал во время выступления на форуме НАТО в Бухаресте.

Рютте о производстве боеприпасов

– У нас уже есть лучшее из лучшего… Но нам нужно больше и быстрее. Это означает увеличение производства и сокращение времени доставки. Мы уже переломили ситуацию с боеприпасами. До недавнего времени РФ производила больше боеприпасов, чем все союзники по НАТО вместе взятые. Но теперь это не так, – сказал он.

Рютте добавил, что на всей территории Организации Североатлантического договора открывают десятки новых производственных линий и расширяют уже существующие.

По его словам, сейчас “мы делаем больше, чем делали десятилетиями”.

Он призвал расширить этот прогресс и на другие отрасли. Рютте обратился к производителям вооружения, призвав подавать свои идеи и использовать НАТО как испытательный полигон.

Рютте отметил, что пока политические лидеры берут на себя определенные риски, от индустрии ожидают готовности взять определенные бизнес-риски.

Он признал, что забота об акционерах может вызывать беспокойство и что компании часто ждут долгосрочных контрактов от правительств. В то же время подчеркнул, что в вопросах крупных инвестиций в оборону есть политическая воля, необходимые средства и общественный запрос.

