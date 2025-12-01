Минулого місяця Україна здійснила рекордну кількість атак на стратегічну нафтову інфраструктуру Росії.

Україна посилює удари по НПЗ РФ

За даними, які зібрало агентство Bloomberg на основі публічних заяв обох країн, у листопаді українські військові щонайменше 14 разів атакували російські нафтопереробні заводи за допомогою дронів.

Цей рекордний показник збігається з чотирма атаками на об’єкти завантаження нафти на Чорному морі минулого місяця, а також з вибухами на танкерах, що перевозили московську нафту.

Bloomberg, посилаючись на співрозмовника, знайомого з ходом операції, зазначає, що наприкінці минулого тижня Україна атакувала два танкери в Чорному морі.

Третє судно, яке раніше перевозило російську нафту, зазнало чотирьох зовнішніх вибухів біля узбережжя Дакара, Сенегал, пізно ввечері в четвер.

Під час інцидентів на вихідних безпілотні катери пошкодили один із трьох причалів на терміналі Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК), що є найбільшим каналом експорту казахстанської нафти.

Після вибуху причал зазнав серйозних пошкоджень. У консорціумі у відповідь на запитання щодо збитків заявили, що “будь-які подальші операції на причалі неможливі”.

Таким чином, на терміналі КТК залишився лише один робочий причал, оскільки інший проходить планове обслуговування, яке може тривати до середини січня через сезонні шторми в Чорному морі.

