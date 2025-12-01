Україна рекордно атакувала російські НПЗ і танкери у листопаді
Минулого місяця Україна здійснила рекордну кількість атак на стратегічну нафтову інфраструктуру Росії.
Україна посилює удари по НПЗ РФ
За даними, які зібрало агентство Bloomberg на основі публічних заяв обох країн, у листопаді українські військові щонайменше 14 разів атакували російські нафтопереробні заводи за допомогою дронів.
Цей рекордний показник збігається з чотирма атаками на об’єкти завантаження нафти на Чорному морі минулого місяця, а також з вибухами на танкерах, що перевозили московську нафту.
Bloomberg, посилаючись на співрозмовника, знайомого з ходом операції, зазначає, що наприкінці минулого тижня Україна атакувала два танкери в Чорному морі.
Третє судно, яке раніше перевозило російську нафту, зазнало чотирьох зовнішніх вибухів біля узбережжя Дакара, Сенегал, пізно ввечері в четвер.
Під час інцидентів на вихідних безпілотні катери пошкодили один із трьох причалів на терміналі Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК), що є найбільшим каналом експорту казахстанської нафти.
Після вибуху причал зазнав серйозних пошкоджень. У консорціумі у відповідь на запитання щодо збитків заявили, що “будь-які подальші операції на причалі неможливі”.
Таким чином, на терміналі КТК залишився лише один робочий причал, оскільки інший проходить планове обслуговування, яке може тривати до середини січня через сезонні шторми в Чорному морі.