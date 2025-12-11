До суду направлено обвинувальний акт проти глави Чеченської Республіки Рамзана Кадирова, причетного до воєнних злочинів, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора 11 грудня.

Обвинувальний акт у суді проти Кадирова

Під час розслідування стало відомо, що він організував вторгнення підконтрольних підрозділів російської Національної гвардії, Міністерства внутрішніх справ РФ по Чеченській Республіці, Міністерства оборони РФ для ведення агресивної війни та захоплення українських територій.

В Офісі генерального прокурора прямо не називають, що йдеться саме про Рамзана Кадирова, проте такий висновок можна зробити, судячи з опису обвинувачень. За вказівками Кадирова підпорядковані формування захоплювали населені пункти, жорстоко поводилися з мирними жителями, порушували закони і звичаї війни.

Стало відомо, що Кадиров, маючи повну політичну та адміністративну владу в Чеченській Республіці, організовував створення нових військових підрозділів, їхнє укомплектування, підготовку та фінансування для ведення війни проти України.

У своєму Telegram-каналі Кадиров неодноразово виправдовував і глорифікував збройну агресію Росії, тимчасову окупацію українських територій і військовослужбовців, причетних до цих злочинів.

Окрім цього, після удару Сил оборони України 29 жовтня 2024 року по військовому об’єкту в місті Гудермес Кадиров наказав не брати українських військовослужбовців у полон, щоб помститися та залякати ЗСУ.

За даними Офісу генпрокурора, з жовтня 2022 року до травня 2025 року Кадиров, усвідомлюючи ризики ударів ЗСУ по військових об’єктах у Чеченській Республіці, організував утримання щонайменше 200 українських військовополонених у місцях дислокації силових підрозділів Росії.

– Це було зроблено з метою використання полонених як “живого щита” для прикриття військових об’єктів від атак. Такі дії, відповідно до Римського статуту МКС, є воєнним злочином, – йдеться у повідомленні.

Дії Рамзана Кадирова кваліфіковано за ч. 3 ст. 110, ч. 3 ст. 436-2, ч. 2 ст. 437, ч. 1 ст. 438 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України; виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ, глорифікація її учасників; злочин агресії; воєнні злочини) чинного Кримінального кодексу України.

