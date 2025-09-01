Служба безпеки зібрала нові докази воєнних злочинів голови Чеченської республіки РФ Рамзана Кадирова, який причетний до жорстокого поводження з полоненими українськими військовими.

Кадиров наказав розстрілювати українських військових

– За матеріалами справи, під час виступу перед російськими пропагандистами фігурант заявив, що дав вказівку своїм підлеглим не брати в полон українських військових, а розстрілювати їх на полі бою, – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, це розпорядження було адресовано командирам чеченських підрозділів, що воюють у складі російських окупаційних угруповань проти України.

Крім того, Кадиров наказав відправляти українських військовополонених на дахи військових об’єктів у Грозному.

Таким чином він використовував військових як “живий щит” проти атак українських дронів.

Подібні заяви й дії є прямим порушенням законів і звичаїв війни, передбачених Римським статутом Міжнародного кримінального суду.

На основі зібраних доказів Кадирову повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини).

Нагадаємо, у серпні 2022 року СБУ кваліфікувала дії Кадирова як підготовку та ведення агресивної війни, її виправдання та посягання на територіальну цілісність України.

Наразі тривають комплексні заходи, спрямовані на притягнення Кадирова до відповідальності за злочини проти України та її громадян.

Розслідування здійснюється під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора.

