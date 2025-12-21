Єлисейський палац схвалює, що кремлівський диктатор Володимир Путін готовий поговорити з французьким президентом Еммануелем Макроном.

Про це повідомляє BFM TV.

Діалог із Москвою

Речник Кремля Дмитро Пєсков напередодні заявив, що Путін готовий до діалогу з Макроном. На яких умовах відбудеться розмова, вирішать найближчими днями.

Зараз дивляться

— Тепер, коли перспектива припинення вогню і мирних переговорів стає яснішою, знову корисно поговорити з Путіним… Ми схвалюємо публічну згоду Кремля щодо такого підходу. Найближчими днями ми ухвалимо рішення про найкращий спосіб подальших дій, — йдеться в заяві Єлисейського палацу, і наголошується, що будь-які переговори з Москвою будуть абсолютно прозорі для президента України Володимира Зеленського та європейців.

У п’ятницю Еммануель Макрон заявив, що європейці та українці зацікавлені в пошуку можливостей для належного відновлення переговорів щодо умов миру.

Нагадаємо, що останній раз Макрон та Путін говорили телефоном 1 липня 2025 року. Це була їхня перша за три роки розмова.

Ці вихідні у Флориді проходять переговори під керівництвом спеціального посланника Дональда Трампа Стіва Віткоффа і зятя президента Джареда Кушнера. З одного боку — посланці України та Європи, з іншого — посланець Росії Кирило Дмитрієв.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.