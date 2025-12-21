Збереження участі Сполучених Штатів Америки у мирних переговорах між Україною та Росією є важливим.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, коментуючи пропозицію президента Франції Еммануеля Макрона відновити взаємодію з Росією.

Зеленський про мирні переговори і участь США

За словами глави держави, президент Франції дійсно порушував питання про подальші дії у разі, якщо США не вдасться зупинити Росію.

– Я йому сказав і ще раз це повторюю відверто: треба боротися за США. Треба боротися за формат, коли ми з усіма союзниками, і є Америка як медіатор, і є союзники європейці, які підтримують нас, – заявив він.

На думку Зеленського, безумовно, у разі невдачі такого союзу всі почнуть думати про інші варіанти та формати, але наразі ще треба боротися.

Що заявили у Росії на пропозицію Макрона

Російський диктатор Володимир Путін готовий до діалогу з президентом Франції Еммануелем Макроном, якщо є взаємна політична воля, заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков.

– Він (Макрон, – Ред.) сказав про готовність поговорити з Путіним. Дуже важливо згадати те, що сказав президент на прямій лінії. Він також висловив готовність вести діалог з Макроном. Якщо є взаємна політична воля, то це можна позитивно оцінити, – заявив прессекретар Путіна.

19 грудня президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Європа повинна знайти спосіб безпосередньо взаємодіяти з російським диктатором Володимиром Путіним. За його словами, відновлення діалогу може стати необхідним елементом переговорів.

На думку Макрона, Європа постала перед вибором: або дійти до стійкого та тривалого миру в переговорах, або європейські країни будуть вимушені самостійно формувати канали спілкування з Москвою разом з Україною та на засадах повної прозорості.

Як стверджує Еммануель Макрон, для Європи та України принципово важливо залишатися повноцінними учасниками переговорного процесу.

Нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що саме США можуть зупинити Росію, і це може стати їхньою дипломатичною перемогою. На його думку, така сила є у США та американського президента Дональда Трампа, тому не потрібно шукати альтернативу.

