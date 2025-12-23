У російській армії непропорційно малу частку становлять етнічні росіяни з великих міст, а основний тягар війни проти України несуть мешканці неміських регіонів, часто з-поміж етнічних меншин.

Про це повідомляють у службі розвідки Великої Британії.

Кого Росія відправляє на війну

У розвідці зазначають, що попри постійно високі втрати з початку повномасштабного вторгнення у 2022 році, участь етнічних росіян із міського населення у бойових діях залишається непропорційно низькою.

Зараз дивляться

За оцінками розвідки, лише у 2024 та 2025 роках Росія могла втратити понад 400 тис. убитими та пораненими.

Водночас ці втрати здебільшого припадають на військових із бідних регіонів, де фінансові стимули відіграють вирішальну роль під час вербування.

Як зазначають у Міноборони Великої Британії, зосередження мобілізації та контрактного набору в регіонах із низьким рівнем доходів дозволяє російській владі мінімізувати негативний вплив війни на політично активні верстви населення у великих містах.

За даними незалежного російського видання Проєкт, менше ніж 1% російських державних чиновників мають родичів, які брали участь у війні проти України.

Це, на думку британських розвідників, свідчить про свідоме дистанціювання політичних еліт від реальних наслідків війни.

У британській розвідці дійшли висновку, що президент РФ Володимир Путін та російське керівництво майже напевно готові й надалі миритися з постійно високими втратами, доки вони не почнуть підривати громадську або елітну підтримку війни і залишатимуться такими, що можуть бути компенсовані новими мобілізованими.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.