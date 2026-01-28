У вівторок, 27 січня, вчені перевели стрілки годинника Судного дня на чотири секунди вперед. Тепер він показує 85 секунд до опівночі – найближче до ймовірної катастрофи, ніж будь-коли раніше.

Це найгірший показник, який встановлювали від моменту створення годинника у 1947 році, повідомляє Бюлетень вчених-атомників (Bulletin of the Atomic Scientists). Північ символізує момент, коли люди зроблять Землю непридатною для життя.

Годинник Судного дня перевели вперед

У 2025 році стрілки годинника Судного дня показували 89 секунд до опівночі, у 2023 та 2024 роках – 90 секунд.

Коментуючи причини цьогорічних змін, президентка і гендиректорка Bulletin Олександра Белл заявила, що “людство не досягло достатнього прогресу в боротьбі з екзистенційними ризиками, які загрожують нам усім”.

– Годинник Судного дня – це інструмент, який показує, наскільки ми близькі до знищення світу за допомогою технологій, які самі ж створили. Ризики, з якими ми стикаємося через ядерну зброю, зміну клімату та руйнівні технології, постійно зростають. Кожна секунда має значення, і у нас закінчується час. Це сувора правда, але це наша реальність, — сказала Белл.

Голова ради з питань науки та безпеки Bulletin Даніель Гольц наголосив, що протягом останнього року “великі країни стали ще більш агресивними, ворожими та націоналістичними”.

– У 2025 році конфлікти загострилися через численні військові операції за участю держав, що володіють ядерною зброєю. Останній договір між США і Росією, що регулює запаси ядерної зброї, незабаром втратить чинність 4 лютого. Вперше за понад півстоліття ніщо не завадить нестримній гонці ядерних озброєнь, – сказав він.

Серйозні небезпеки також зберігаються “у галузі біологічних наук, особливо в таких нових сферах, як розробка синтетичного дзеркального життя”.

– Міжнародне співтовариство не має скоординованого плану, і світ залишається не готовим до потенційно руйнівних біологічних загроз, – наголосив Даніель Гольц.

Швидке зростання та використання інструментів штучного інтелекту в поєднанні з відсутністю регулювання підсилює дезінформацію та вводить в оману, що значно впливає на зусилля з протидії всім цим загрозам і посилює всі інші майбутні катастрофи, додав Гольц.

Годинник Судного дня – це проєкт, створений у 1947 році групою американських вчених, які були причетні до розробки першої атомної бомби. Серед засновників проєкту Альберт Ейнштейн та Роберт Оппенгеймер.

Щороку вчені змінюють стрілки на годиннику відповідно до того, наскільки, на їхню думку, людство наблизилося до повного знищення.

Джерело : CNN

