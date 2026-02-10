Існуванню Європи може загрожувати “глибокий геополітичний розрив” через можливий економічний тиск із боку Китаю та політичну ненадійність США.

Таку думку висловив президент Франції Еммануель Макрон в інтерв’ю Süddeutsche Zeitung.

Що сказав Макрон про діалог з РФ

Так, Еммануель Макрон зауважив, що з огляду на агресивну війну Росії проти України та вкрай напружені відносини з Москвою, діалог із росіянами варто відновити.

Він додав, що це вимагає “добре організованого європейського підходу”, але “не надто багато співрозмовників”.

За його словами, це важливо для того, щоб не “делегувати дискусію іншим”, до прикладу, США.

Президент Франції наголосив, що у разі припинення вогню було б неприйнятно, якби посланці США вели переговори щодо дати вступу України до ЄС від імені Європи.

– Це питання самооцінки, – заявив він.

Також Макрон підтвердив, що Франція відновила канали діалогу з Росією на технічному рівні.

Коментуючи ситуацію з Гренландією, французький лідер зазначив, що Європі варто визнати, що вона залишена сама на себе, і якщо вона не діятиме, її “змете через п’ять років”.

Стосовно відносин з президентом США Дональдом Трампом Еммануель Макрон наголосив на власній “професійності”.

– Я підходжу до речей професійно. Тому я завжди шанобливий, передбачуваний, але не слабкий. Я ніколи не ображав США, їхній народ чи їхнє керівництво, ніколи. Я також не висмію їх, тому що я вважаю, що США – це дуже велика демократія, – заявив Макрон.

Він додав, що якщо є явна агресія, Європі не варто їй піддаватися, адже така стратегія “не виправдовує себе”.

Крім іншого, Еммануель Макрон підтвердив свою прихильність проєкту запланованого франко-німецького винищувача FCAS, попри чутки про те, що створення літака припинене.

Макрон привів приклад європейської ракети-носія Ariane 6, яку також часто оголошували такою, що не діє, але, як виявилося, вона все ж працює.

На його думку, все має рухатися вперед, адже скасування розробки винищувача майбутнього поставило б під сумнів і плани щодо виготовлення спільного бойового танка.

Французький президент закликав до стратегічної маневреності з меншою кількістю правил та глибшим єдиним ринком. На його думку, європейська промисловість також має бути захищена краще в контексті надання їй переваги на європейському ринку.

– Якщо дві великі держави, з якими ми зіткнулися, більше не дотримуються правил Світової організації торгівлі, ми повинні захистити себе. В іншому випадку ми зникнемо з ринку, – підсумував він.

Раніше Еммануель Макрон сказав, що США поступово відвертаються від союзників та ігнорують міжнародні правила.

Президент Франції Еммануель Макрон ще 19 грудня заявляв, що Європа повинна знайти спосіб безпосередньо взаємодіяти з російським диктатором Володимиром Путіним. За його словами, відновлення діалогу може стати необхідним елементом переговорів.

Пізніше Володимир Зеленський прокоментував заклик Макрона відновити взаємодію ЄС і РФ.

