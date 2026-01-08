Президент Франції Еммануель Макрон закликав до захисту і зміцнення регулювання європейського технологічного сектора, оскільки США починають ігнорувати міжнародні правила та поступово відвертаються від деяких союзників.

Про це Еммануель Макрон заявив у промові, виголошеній перед французькими послами, пише Le Monde.

Макрон про дії США щодо союзників

Президент Франції стверджує, що США поступово відвертаються від деяких союзників і звільняються від міжнародних правил, а також згадав “неоколоніальну агресивність”, яка все частіше проявляється в дипломатичних відносинах.

Цю заяву він зробив через кілька днів після того, як США затримали лідера Венесуели Ніколаса Мадуро і пригрозили взяти під контроль Гренландію.

На думку Макрона, інститути багатостороннього співробітництва функціонують все менш ефективно.

– Ми живемо у світі великих держав, де існує реальна спокуса розділити світ між собою. Ми відкидаємо новий колоніалізм та імперіалізм. Але ми також відкидаємо васальну залежність і поразництво, – додав Макрон.

Як стверджує президент, те, чого вдалося досягти для Франції та для Європи, стало кроком у правильному напрямку. За його словами, йдеться про більшу стратегічну автономію, меншу залежність від США і Китаю.

Президент Франції також закликав до захисту і зміцнення європейського регулювання технологічного сектора, який став об’єктом уваги США.

– Ми опинилися втягнутими в дуже несподівану гру, де ми, французи та європейці, піддаємося антиколоніальній риториці, яка більше не відповідає дійсності. Щодня люди ставлять собі питання, чи буде Гренландія захоплена, чи буде Канаді загрожувати статус 51-ї держави або чи буде ще більше оточений Тайвань, – стверджує Макрон.

Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила раніше цього тижня, що якщо президент США Дональд Трамп нападе на Гренландію, тоце означатиме кінець НАТО.

Все більш різкі заяви Трампа про захоплення Гренландії в дні, що сталися після операції США у Венесуелі та затримання Мадуро, спонукали європейських лідерів закликати главу Білого дому поважати суверенітет Данії.