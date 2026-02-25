У ніч на 25 лютого в російському місті Дорогобуж Смоленської області пролунали вибухи.

Вибухи у Смоленській області РФ

За повідомленнями місцевих ресурсів, невідомі безпілотники атакували хімічне підприємство ПАТ Дорогобуж.

Після удару на території заводу спалахнула масштабна пожежа.

Вогняне сяйво було видно на значній відстані. Відповідні кадри з’явилися в мережі, зокрема їх оприлюднив Telegram-канал Exileniva+.

– Дорогобуж, Смоленська область, був атакований хімзавод ПАТ Дорогобуж, – йдеться у повідомленні.

У Міністерстві оборони РФ заявили, що протягом ночі над Смоленською областю нібито було збито 14 безпілотників.

Загалом, за версією російського відомства, сили ППО перехопили та знищили 69 БПЛА над територією країни.

Що відомо про завод Дорогобуж

ПАТ Дорогобуж розташоване у західній частині Росії, в Смоленській області.

Основні виробничі потужності підприємства були зведені у 1960–1980-х роках. У 1990–2000-х роках завод пройшов кілька етапів технічної модернізації.

Із 2017 року компанія реалізує чергову програму оновлення: модернізує наявні виробництва та будує нові об’єкти в межах стратегії розвитку групи до 2025 року.

Підприємство спеціалізується на виробництві азотних і комплексних мінеральних добрив, а також продукції промислового призначення.

Нагадаємо, що 21 лютого пожежа сталася й у місті Саранськ. Там зайнялося підприємство Електровипрямитель-ЗСП.

Очевидці публікували відео з густим чорним димом над об’єктом. Завод пов’язують із військово-промисловим комплексом РФ.

