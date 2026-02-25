В ночь на 25 февраля в российском городе Дорогобуж Смоленской области раздались взрывы.

Взрывы в Смоленской области РФ

По сообщениям местных ресурсов, неизвестные беспилотники атаковали химическое предприятие ПАО «Дорогобуж».

После удара на территории завода вспыхнул масштабный пожар.

Огненное сияние было видно на значительном расстоянии. Соответствующие кадры появились в сети, в частности, их обнародовал Telegram-канал Exileniva+.

– Дорогобуж, Смоленская область, был атакован химзавод ПАО Дорогобуж, – говорится в сообщении.

В Министерстве обороны РФ заявили, что в течение ночи над Смоленской областью якобы были сбиты 14 беспилотников.

В целом, по версии российского ведомства, силы ПВО перехватили и уничтожили 69 БПЛА над территорией страны.

Что известно о заводе Дорогобуж

ПАО Дорогобуж расположен в западной части России, в Смоленской области.

Основные производственные мощности предприятия были построены в 1960–1980-х годах. В 1990-2000-х годах завод прошел несколько этапов технической модернизации.

С 2017 года компания реализует очередную программу обновления: модернизирует существующие производства и строит новые объекты в рамках стратегии развития группы до 2025 года.

Предприятие специализируется на производстве азотных и комплексных минеральных удобрений, а также продукции промышленного назначения.

Напомним, что 21 февраля пожар произошел и в городе Саранск. Там загорелось предприятие Электровыпрямитель-ЗСП.

Очевидцы публиковали видео с густым чёрным дымом над объектом. Завод связывается с военно-промышленным комплексом РФ.

