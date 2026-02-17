Сили оборони уразили Ільський НПЗ та низку об’єктів окупантів на ТОТ — Генштаб
- Сили оборони уразили Ільський НПЗ у Краснодарському краї РФ, на території об’єкта виникла пожежа.
- Під удар потрапили склади МТЗ у Донецьку та на ТОТ Донецької області, а також райони зосередження військ у Запорізькій області.
- У Зеленополі уражено вузол зв’язку мотострілецької дивізії окупантів, втрати ворога уточнюються.
Уночі проти 17 лютого Сили оборони України уразили Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ, а також низку логістичних об’єктів і вузол зв’язку окупантів на тимчасово окупованих територіях України.
Про це повідомили в Генеральний штаб ЗСУ.
Ураження Ільського НПЗ та логістики ворога: що відомо
За даними Генштабу, у районі населеного пункту Ільський (Краснодарський край РФ) було уражено Ільський нафтопереробний завод.
Зафіксовано влучання по цілі з подальшою пожежею на території підприємства.
Ільський НПЗ є одним з найбільших підприємств нафтової галузі на півдні Росії.
Сумарна потужність його установок первинної переробки становить 6,6 млн тонн нафти на рік, а саме підприємство залучене до забезпечення армії окупантів паливом.
Також Сили оборони уразили райони зосередження противника на тимчасово окупованій території Запорізької області — у районах Розівки та Любимівки.
Окрім цього, під удар потрапили логістичні об’єкти ворога, зокрема склади матеріально-технічного забезпечення в Донецьку та в районі населеного пункту Лідине на ТОТ Донецької області.
У районі населеного пункту Зеленопіль на тимчасово окупованій території Запорізької області уражено вузол зв’язку 127 мотострілецької дивізії противника.
Наразі втрати окупантів і масштаби завданих збитків уточнюються.