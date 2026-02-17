Уночі проти 17 лютого Сили оборони України уразили Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ, а також низку логістичних об’єктів і вузол зв’язку окупантів на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомили в Генеральний штаб ЗСУ.

Ураження Ільського НПЗ та логістики ворога: що відомо

За даними Генштабу, у районі населеного пункту Ільський (Краснодарський край РФ) було уражено Ільський нафтопереробний завод.

Зафіксовано влучання по цілі з подальшою пожежею на території підприємства.

Ільський НПЗ є одним з найбільших підприємств нафтової галузі на півдні Росії.

Сумарна потужність його установок первинної переробки становить 6,6 млн тонн нафти на рік, а саме підприємство залучене до забезпечення армії окупантів паливом.

Також Сили оборони уразили райони зосередження противника на тимчасово окупованій території Запорізької області — у районах Розівки та Любимівки.

Окрім цього, під удар потрапили логістичні об’єкти ворога, зокрема склади матеріально-технічного забезпечення в Донецьку та в районі населеного пункту Лідине на ТОТ Донецької області.

У районі населеного пункту Зеленопіль на тимчасово окупованій території Запорізької області уражено вузол зв’язку 127 мотострілецької дивізії противника.

Наразі втрати окупантів і масштаби завданих збитків уточнюються.

