Президент США Дональд Трамп заявив, що Куба впаде і що Сполучені Штати допоможуть обрати наступного лідера Ірану

Про це пише видання Politico.

Війна в Ірані

Так, Дональд Трамп відкинув занепокоєння щодо впливу війни з Іраном на ціни на бензин і запаси боєприпасів на складах у США. За його словами, військова операція в Ірані начебто широко підтримується його виборцями.

Хоча опитування, опубліковане в четвер Fox News, показало доволі неоднозначну думку американців.

Американський президент зазначив, що Сполучені Штати мають відігравати значну роль у формуванні післявоєнного політичного ландшафту Ірану.

На запитання, який вплив він очікує мати на майбутнє керівництво Ірану, Трамп відповів: Я матиму великий вплив, інакше все продовжиться. Ми будемо працювати з народом і режимом, щоб переконатися, що до влади прийде хтось, хто зможе добре розбудувати Іран, але без ядерної зброї.

Президент також висловився щодо сина покійного аятоли Алі Хаменеї, який претендує на посаду нового верховного лідера, сказавши: Зараз в Ірані дивляться на сина. Причина, чому батько не хотів передати владу синові, полягає в тому, що, за їхніми словами, він некомпетентний.

Трамп описав кампанію США проти Ірану як суворо контрольовану.

Втручання в Кубу

За словами Трампа, Куба теж впаде.

Трамп підтвердив, що Сполучені Штати підтримують контакти з комуністичним керівництвом Куби, оскільки нестабільність на острові посилюється після захоплення і арешту венесуельського лідера Ніколаса Мадуро.

— Куба потребує допомоги. Ми припинили постачання нафти, грошей, … всього, що надходило з Венесуели, яка була єдиним джерелом. Ми ведемо переговори з Кубою, — сказав Трамп.

Він також припустив, що погіршення ситуації на острові частково є результатом тиску з боку США, зокрема припинення поставок венесуельської нафти, яка раніше забезпечувала Гавану.

Нетерпіння до Зеленського

Попри те, що Іран залишається головним фокусом уваги, Трамп сказав, що переговори щодо завершення війни в Україні тривають. І він знову висловив розчарування українським президентом Володимиром Зеленським.

— Зеленський повинен взятися за справу і укласти угоду, — сказав Трамп.

Він вважає, що російський диктатор Путін начебто готовий укласти мирну угоду. Хоча Трамп раніше про це неодноразово говорив.

На запитання, що саме заважає Зеленському укласти мирну угоду з Росією, Трамп не надав пояснень, але сказав, що лідер України начебто не виявляє достатньої готовності до переговорів.

