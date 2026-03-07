Українські виробники дронів-перехоплювачів, призначених для знищення ворожих БпЛА, заявляють, що мають можливість експортувати їх у великих обсягах на тлі запитів зі США та Близького Сходу, спричинених війною з Іраном.

Про це пише Reuters.

Українські виробники дронів готові до експорту

Сотні дронів, створених на основі іранської моделі Shahed і нині вироблюваних у Росії, заповнюють небо над Україною під час частих атак.

Багато з них знищуються засобами протиповітряної оборони, включно із західними ракетами, винищувачами, встановленими на вантажівках гарматами та дронами-перехоплювачами.

Тепер, коли Іран запускає дрони по союзниках США по всій Перській затоці та за її межами у відповідь на інтенсивні удари США та Ізраїлю, Україна сподівається, що близькосхідна криза посилить її позиції у відносинах із союзниками.

Київ прагне продемонструвати, що досвід, здобутий за чотири роки повномасштабного вторгнення Росії, може бути надзвичайно цінним для довгострокової безпеки партнерів.

Оскільки ракети іноді коштують мільйони доларів за одиницю і перебувають у дефіциті через те, що західні армії поспішають зміцнювати власну оборону, дрони-перехоплювачі розглядаються як ефективний і економічно вигідний спосіб протидії атакам відносно дешевих безпілотників.

США та їхні союзники на Близькому Сході звернулися до України по допомогу з постачанням таких перехоплювачів.

Президент Володимир Зеленський заявив у четвер, 5 березня, що Україна надасть допомогу у відповідь на запит США про підтримку.

Раніше він зазначав, що країни Близького Сходу зверталися до Києва.

Зеленський не уточнив, що саме це передбачатиме, але джерело, обізнане з цим питанням, повідомило Reuters, що Сполучені Штати та Катар ведуть переговори про закупівлю українських дронів-перехоплювачів.

Пропозиція перевищу попит в Україні

Виробник дронів SkyFall заявив, що його виробничі потужності перевищили можливості України закуповувати його системи, і компанія готова до експорту.

– Ми отримували запити від наших союзників і країн Близького Сходу, – сказав представник SkyFall на ім’я Арес, який під час розмови був у балаклаві, щоб приховати свою особу.

Арес говорив за умови, що буде використано лише його позивний.

SkyFall повідомляє, що її перехоплювач P1-SUN збив понад 1 500 Шахедів і 1 000 інших дронів з моменту початку експлуатації чотири місяці тому.

– Компанія готова надати будь-яку необхідну допомогу, якщо отримає зелене світло від нашого уряду, – сказав він, додавши, що це буде зроблено лише в тому разі, якщо не вплине на здатність України захищатися.

Ігор Федірко, генеральний директор Асоціації виробників озброєння України оцінив, що виробники дронів-перехоплювачів та інших систем протидії безпілотникам виробляють приблизно вдвічі більше продукції, ніж потрібно українським військовим для протидії частим російським атакам.

SkyFall попросила не розголошувати місцезнаходження свого заводу.

Під час нещодавнього візиту журналісти Reuters побачили довгі ряди 3D-принтерів, що безперервно виготовляли пластикові компоненти для дронів, а також цехи, де працівники паяли та збирали безпілотники.

