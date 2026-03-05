Обмін ракет РАС на дрони-перехоплювачі – пропозиція Зеленського Близькому сходу
- Володимир Зеленський заявив, що Україна хоче непублічно отримати від країн Близького Сходу ракети PAC-3 для систем Patriot в обмін на українські дрони-перехоплювачі.
- За його словами, країни Близького Сходу використали 800 ракет PAC-3 за три дні, тоді як Україна не мала такої кількості за весь час повномасштабної війни.
Україна могла б непублічно отримати від країн Близького Сходу ракети для систем Patriot та у відповідь постачати їм українські дрони-перехоплювачі.
Про це президент Володимир Зеленський сказав під час брифінгу у четвер, 5 березня.
Зеленський про обмін дронів на ракети РАС
– Ми б хотіли “тихенько” отримати від країн (Близького Сходу. – Ред.) ракети PAC-3 і передати їм дрони для перехоплення, – зазначив він.
Президент уточнив, що протягом трьох днів країни Близького Сходу використали 800 ракет PAC-3. Україна не мала такої кількості ракет за весь час повномасштабної війни з Росією.
Ракети PAC-3 (Patriot Advanced Capability-3) для систем Patriot є високоефективними перехоплювачами останнього покоління.
Їх розробили спеціально для знищення тактичних балістичних ракет та інших повітряних цілей.
PAC-3 використовує технологію hit-to-kill (пряме влучання). Вона знищує ціль через передачу великої кінетичної енергії під час зіткнення, а не через вибух бойової частини.
Ця технологія дає змогу гарантовано нейтралізувати боєзаряди балістичних ракет і зменшити ризик випадкових пошкоджень на землі від уламків.
Раніше Зеленський висловлював думку, що США можуть скоротити постачання ракет для протиповітряної оборони у разі тривалої війни в Ірані.
За його словами, занепокоєння викликають публічні та непублічні сигнали від США щодо продовження військової операції в Ірані.
У зв’язку з цим Сполучені Штати можуть розраховувати на додаткові системи протиповітряної оборони для власних потреб і потреб союзників.
Президент повідомляв, що Україна може допомогти зберегти життя людей на Близькому сході, враховуючи значний досвід у знищенні іранських дронів.