Україна могла б непублічно отримати від країн Близького Сходу ракети для систем Patriot та у відповідь постачати їм українські дрони-перехоплювачі.

Про це президент Володимир Зеленський сказав під час брифінгу у четвер, 5 березня.

Зеленський про обмін дронів на ракети РАС

– Ми б хотіли “тихенько” отримати від країн (Близького Сходу. – Ред.) ракети PAC-3 і передати їм дрони для перехоплення, – зазначив він.

Президент уточнив, що протягом трьох днів країни Близького Сходу використали 800 ракет PAC-3. Україна не мала такої кількості ракет за весь час повномасштабної війни з Росією.

Ракети PAC-3 (Patriot Advanced Capability-3) для систем Patriot є високоефективними перехоплювачами останнього покоління.

Їх розробили спеціально для знищення тактичних балістичних ракет та інших повітряних цілей.

PAC-3 використовує технологію hit-to-kill (пряме влучання). Вона знищує ціль через передачу великої кінетичної енергії під час зіткнення, а не через вибух бойової частини.

Ця технологія дає змогу гарантовано нейтралізувати боєзаряди балістичних ракет і зменшити ризик випадкових пошкоджень на землі від уламків.

Раніше Зеленський висловлював думку, що США можуть скоротити постачання ракет для протиповітряної оборони у разі тривалої війни в Ірані.

За його словами, занепокоєння викликають публічні та непублічні сигнали від США щодо продовження військової операції в Ірані.

У зв’язку з цим Сполучені Штати можуть розраховувати на додаткові системи протиповітряної оборони для власних потреб і потреб союзників.

Президент повідомляв, що Україна може допомогти зберегти життя людей на Близькому сході, враховуючи значний досвід у знищенні іранських дронів.

