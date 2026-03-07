Украинские производители дронов-перехватчиков, предназначенных для уничтожения вражеских БпЛА, заявляют, что имеют возможность экспортировать их в больших объемах на фоне запросов из США и Ближнего Востока, вызванных войной с Ираном.

Об этом пишет Reuters.

Украинские производители дронов готовы к экспорту

Сотни дронов, созданных на основе иранской модели Шахед и в настоящее время производимых в России, заполняют небо над Украиной во время частых атак.

Многие из них уничтожаются средствами противовоздушной обороны, включая западные ракеты, истребители, установленные на грузовиках пушки и дроны-перехватчики.

Теперь, когда Иран запускает дроны по союзникам США по всему Персидскому заливу и за его пределами в ответ на интенсивные удары США и Израиля, Украина надеется, что ближневосточный кризис усилит ее позиции в отношениях с союзниками.

Киев стремится продемонстрировать, что опыт, полученный за четыре года полномасштабного вторжения России, может быть чрезвычайно ценным для долгосрочной безопасности партнеров.

Поскольку ракеты иногда стоят миллионы долларов за единицу и находятся в дефиците из-за того, что западные армии спешат укреплять собственную оборону, дроны-перехватчики рассматриваются как эффективный и экономически выгодный способ противодействия атакам относительно дешевых беспилотников.

США и их союзники на Ближнем Востоке обратились к Украине за помощью с поставкой таких перехватчиков.

Президент Владимир Зеленский заявил в четверг, 5 марта, что Украина окажет помощь в ответ на запрос США о поддержке.

Ранее он отмечал, что страны Ближнего Востока обращались к Киеву.

Зеленский не уточнил, что именно это будет означать, но источник, знакомый с этим вопросом, сообщил Reuters, что Соединенные Штаты и Катар ведут переговоры о закупке украинских дронов-перехватчиков.

Предложение превышает спрос в Украине

Производитель дронов SkyFall заявил, что его производственные мощности превысили возможности Украины закупать его системы, и компания готова к экспорту.

— Мы получали запросы от наших союзников и стран Ближнего Востока, — сказал представитель SkyFall по имени Арес, который во время разговора был в балаклаве, чтобы скрыть свою личность.

Арес говорил при условии, что будет использован только его позывной.

SkyFall сообщает, что ее перехватчик P1-SUN сбил более 1 500 Шахедов и 1 000 других дронов с момента начала эксплуатации четыре месяца назад.

— Компания готова оказать любую необходимую помощь, если получит зеленый свет от нашего правительства, — сказал он, добавив, что это будет сделано только в том случае, если не повлияет на способность Украины защищаться.

Игорь Федирко, генеральный директор Ассоциации производителей вооружения Украины, оценил, что производители дронов-перехватчиков и других систем противодействия беспилотникам производят примерно в два раза больше продукции, чем нужно украинским военным для противодействия частым российским атакам.

SkyFall попросила не разглашать местонахождение своего завода.

Во время недавнего визита журналисты Reuters увидели длинные ряды 3D-принтеров, которые непрерывно изготавливали пластиковые компоненты для дронов, а также цеха, где работники паяли и собирали беспилотники.

