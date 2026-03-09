Затримання угорською стороною інкасаторів Ощадбанку та їхнє утримання свідчить про грубе порушення Угорщиною Європейської конвенції з прав людини і Віденської конвенції про консульські зносини.

Українців утримували в кайданках упродовж 28 годин, під час перевезення їм зав’язували очі. Одному з інкасаторів, який хворіє на діабет, медичну допомогу надали лише після втрати свідомості.

Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ України.

МЗС про деталі затримання інкасаторів Ощадбанку в Угорщині

В МЗС нагадали, що 5 березня силові структури Угорщини на кільцевій дорозі Будапешта затримали сімох співробітників і два автомобілі служби інкасації АТ Державний ощадний банк України.

Інкасатори перевозили з Відня до України цінний вантаж у межах виконання міжнародного контракту між Райфайзен банком (Австрія) та АТ Ощадбанк.

– Вантаж, який везли з Австрії в Україну, був оформлений згідно з міжнародними правилами перевезень та чинних європейських митних процедур, – йдеться у повідомленні МЗС.

Угорська сторона знала про те, що інкасатори не були озброєні, проте затримання українців здійснював угорський Антитерористичний центр.

До затримання було залучено бронетранспортер, бійці Антитерористичного центру, які проводили затримання, мали на озброєнні кулемети та гранатомети.

– Після повернення громадян до України стали відомі подробиці затримання та поводження з ними, які вказують на грубі порушення Угорщиною своїх міжнародно-правових зобовʼязань, зокрема Європейської конвенції з прав людини та Віденської конвенції про консульські зносини, – наголошується у дипломатичному відомстві.

Попри статус свідків, затриманих утримували в кайданках протягом 28 годин. Під час перевезення їм увесь час зав’язували очі.

У громадян України вилучили особисті речі, зокрема мобільні телефони. Вони не мали можливості сповістити родичів, Посольство України в Угорщині чи роботодавця про своє затримання та місцеперебування.

Більшість речей, які вилучили під час затримання, так і не повернули.

Коли стан здоров’я одного із затриманих погіршився, медичну допомогу надали лише після втрати ним свідомості. Чоловік має інвалідність і потребує спеціального режиму харчування та регулярного прийому ліків.

Хворому на цукровий діабет силоміць ввели препарат. Після ін’єкції рівень цукру в його крові різко підвищився, почалася гіпертонія. Через це чоловіка доправили до госпіталю.

За даними МЗС, угорські правоохоронці зробили все можливе, щоб позбавити затриманих українців будь-якої підтримки. На громадян України чинили психологічний і фізичний тиск.

Також українцям не забезпечили можливості давати свідчення рідною мовою. З ними спілкувалися російською.

Затримані не змогли скористатися допомогою адвоката. Угорська сторона проігнорувала як прохання самих громадян України, так і звернення адвоката, якого найняли для їхнього захисту.

Попри офіційні запити Посольства України щодо допуску консула до співвітчизників і прохання самих затриманих, угорські правоохоронці не допустили дипломатичного представника до зустрічі з ними.

У повідомленні слідчого підрозділу Національної податкової та митної служби Угорщини, яке надійшло до Посольства України, йшлося про можливість присутності консула під час слідчих дій із затриманими українцями.

Однак надалі співробітники причетних угорських служб або уникали контактів із представниками дипломатичної установи, або повідомляли неправдиві відомості про місце перебування громадян України.

Угорська сторона порушила міжнарожне право

– МЗС України вважає неприйнятними і неадекватними такі дії угорської влади, які є цинічним порушенням низки положень Європейської конвенції з прав людини, Віденської конвенції про консульські зносини та українсько-угорської консульської конвенції, – наголошується у повідомленні.

Хоча доказів причетності затриманих громадян України до протиправних дій не було і вони увесь час мали статус свідків, за поданням угорського Управління захисту Конституції 6 березня 2026 року угорською стороною було ухвалено рішення про депортацію українців та 3-річну заборону в’їзду на територію Шенгену.

Зазначене виглядає як покарання громадян України, які не надали потрібні угорській стороні свідчення.

– Нагадуємо також про вимогу негайно повернути викрадені автотранспорт українського державного банку, та цінності, що перевозилися. Наголошуємо на неприйнятності таких свавільних дій, які можуть прирівнюватися до захоплення заручників і викрадення майна, – наголосили в МЗС.

У дипломатичному відомстві також заявили про необхідність рішучої реакції на європейському рівні на ці дії, які там назвали державним бандитизмом.

Нагадаємо, затримання сімох українських інкасаторів відбулося 5 березня.

У вилучених автомобілях перевозилося близько $40 млн, €35 млн та 9 кг золота.

Відкрито кримінальне провадження за статтями про незаконне позбавлення волі та захоплення заручників.

Увечері 6 березня інкасатори перетнули український кордон і отримали допомогу від консула. Вони перебували у важкому емоційному стані.

