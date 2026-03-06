Семеро українських інкасаторів Ощадбанку, які були затримані в Угорщині, перетнули українській кордон та отримують необхідну допомогу від консулів.

Про це повідомив глава МЗС Андрій Сибіга.

Звільнено українських інкасаторів, що утримувалися в Угорщині

– Вже доповів президенту України Володимиру Зеленському про те, що нам вдалося домогтися звільнення семи громадян України, які утримувалися в Будапешті, – заявив міністр закордонних справ увечері 6 березня.

Він додав, що семеро наших громадян перебувають у безпеці та вже перетнули кордон України.

Наразі вони отримують допомогу від консулів.

I have already briefed President @ZelenskyyUa that we were able to secure the release of seven Ukrainian nationals who were held in Budapest. They are already safe and they have crossed the Ukrainian border. Our consuls have provided necessary assistance. I thank our team at… pic.twitter.com/74zA9Yin8v — Andrii Sybiha ???????? (@andrii_sybiha) March 6, 2026

– Дякую нашій команді в МЗС та Посольстві України в Угорщині, а також правоохоронним органам, державним установам, державним банкам і всім, хто допоміг досягти їхнього звільнення, – зауважив глава МЗС.

Нагадаємо, речник угорського уряду Золтан Ковач заявив, що сімох інкасаторів Ощадбанку планують депортувати з Угорщини.

За його словами, Національна податкова та митна адміністрація Угорщини ідентифікувала сімох громадян України, яких затримали за підозрою у перевезенні великих партій готівки та золота територією країни.

5 березня в Угорщині затримали два автомобілі інкасаторської служби Ощадбанку.

Вони перевозили готівку та банківські метали між Райффайзен Банком та Ощадбанком у межах звичайного обслуговування між банками.

За даними Ощадбанку, у транспорті було 40 млн доларів, 35 млн євро та 9 кг золота.

Україна направила Угорщині офіційну ноту з вимогою негайно звільнити громадян.

