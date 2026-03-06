Семеро українських інкасаторів Ощадбанку, які були затримані в Угорщині, перетнули українській кордон та отримують необхідну допомогу від консулів.

Про це повідомив глава МЗС Андрій Сибіга.

Звільнено українських інкасаторів, що утримувалися в Угорщині

 – Вже доповів президенту України Володимиру Зеленському про те, що нам вдалося домогтися звільнення семи громадян України, які утримувалися в Будапешті, – заявив міністр закордонних справ увечері 6 березня.

Він додав, що семеро наших громадян перебувають у безпеці та вже перетнули кордон України.

Зараз дивляться

Наразі вони отримують допомогу від консулів.

– Дякую нашій команді в МЗС та Посольстві України в Угорщині, а також правоохоронним органам, державним установам, державним банкам і всім, хто допоміг досягти їхнього звільнення, – зауважив глава МЗС.

Нагадаємо, речник угорського уряду Золтан Ковач заявив, що сімох інкасаторів Ощадбанку планують депортувати з Угорщини.

За його словами, Національна податкова та митна адміністрація Угорщини ідентифікувала сімох громадян України, яких затримали за підозрою у перевезенні великих партій готівки та золота територією країни.

5 березня в Угорщині затримали два автомобілі інкасаторської служби Ощадбанку.

Вони перевозили готівку та банківські метали між Райффайзен Банком та Ощадбанком у межах звичайного обслуговування між банками.

За даними Ощадбанку, у транспорті було 40 млн доларів, 35 млн євро та 9 кг золота.

Україна направила Угорщині офіційну ноту з вимогою негайно звільнити громадян.

Читайте також
Захоплення інкасаторів: Угорщина показала відео затримання, Сибіга попередив про санкції
Сибіга

Пов'язані теми:

Андрій СибігаМЗСУгорщина
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.