Угорські фактчекери заявили про фейки РФ із ШІ-зображеннями українських інкасаторів
- Угорські фактчекери заявили, що пропаганда РФ поширює фейкові зображення про українських інкасаторів, створені ШІ.
- Публікації угорського таблоїда Ripost із цими зображеннями отримали 48 тис. реакцій, 99% із яких, за оцінкою фактчекерів, залишили боти.
Російська пропаганда розпочала кампанію дезінформації з використанням фейкових зображень про українських інкасаторів. Ці зображення були створені за допомогою штучного інтелекту.
Про це повідомляє у Facebook угорський проєкт, що займається фактчекінгом Vastagbőr.
Пропаганда РФ поширює фейки про українських інкасаторів
Йдеться про зображення, які почав публікувати Ripost – таблоїд, що перебуває під контролем та фінансуванням партії угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана Фідес.
Угорські фактчекери зазначили, що публікації Ripost зазвичай збирають у середньому від 10 до 200 реакцій. Цього разу кількість реакцій сягнула 48 тис. За їхніми оцінками, 99% цих реакцій залишили боти.
Більшість таких акаунтів мають румунські або молдовські імена. Це свідчить про повторне використання фейкових профілів, які росіяни раніше створили для впливу на вибори у Молдові.
Нагадаємо, 6 березня в Угорщині затримали два автомобілі інкасаторської служби Ощадбанку. Також були затримані семеро інкасаторів.
Вони перевозили готівку та банківські метали між Райффайзен Банком та Ощадбанком у межах стандартного міжбанківського обслуговування.
В автомобілі було 40 млн доларів, 35 млн євро та 9 кг золота.
Україна направила Угорщині ноту з вимогою негайно звільнити громадян.
Вчора міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що семеро інкасаторів Ощадбанку, яких затримали в Угорщині, перетнули український кордон.
Фото: Андрій Пишний