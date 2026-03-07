Російська пропаганда розпочала кампанію дезінформації з використанням фейкових зображень про українських інкасаторів. Ці зображення були створені за допомогою штучного інтелекту.

Про це повідомляє у Facebook угорський проєкт, що займається фактчекінгом Vastagbőr.

Пропаганда РФ поширює фейки про українських інкасаторів

Йдеться про зображення, які почав публікувати Ripost – таблоїд, що перебуває під контролем та фінансуванням партії угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана Фідес.

Угорські фактчекери зазначили, що публікації Ripost зазвичай збирають у середньому від 10 до 200 реакцій. Цього разу кількість реакцій сягнула 48 тис. За їхніми оцінками, 99% цих реакцій залишили боти.

Більшість таких акаунтів мають румунські або молдовські імена. Це свідчить про повторне використання фейкових профілів, які росіяни раніше створили для впливу на вибори у Молдові.

Нагадаємо, 6 березня в Угорщині затримали два автомобілі інкасаторської служби Ощадбанку. Також були затримані семеро інкасаторів.

Вони перевозили готівку та банківські метали між Райффайзен Банком та Ощадбанком у межах стандартного міжбанківського обслуговування.

В автомобілі було 40 млн доларів, 35 млн євро та 9 кг золота.

Україна направила Угорщині ноту з вимогою негайно звільнити громадян.

Вчора міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що семеро інкасаторів Ощадбанку, яких затримали в Угорщині, перетнули український кордон.

