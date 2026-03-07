Ощадбанк вимагає повернення двох інкасаторських автомобілів, які були затримані в Угорщині 5 березня, а також цінностей, що ними перевозилися.

Про це повідомила пресслужба банку.

Ощадбанк вимагає повернути автомобілі та цінності

За даними фінустанови, сім співробітників банку, які супроводжували вантаж, повернулися до України, однак майно залишилося незаконно затриманим.

У банку наголосили, що подальший захист прав Ощадбанку в Угорщині здійснюватиметься у двох напрямах.

– Перший: оскарження рішення щодо обмежувальних заходів про можливість перебування на території ЄС, які були безпідставно накладені на співробітників інкасаторської бригади банку міграційною службою Угорщини, – зазначили у фінустанові.

Також буде детально розглянуто питання порушення прав співробітників банку під час їх затримання понад добу без надання права на доступ до юридичної допомоги і консульської підтримки.

Другим напрямом стане здійснення правових кроків для повернення майна банку – двох інкасаторських автомобілів і цінностей на суму 40 млн доларів США, 35 млн євро та 9 кг банківського золота.

– Ощадбанк абсолютно впевнений у законності своїх дій. Повний обсяг інформації й підтверджуючих документів переданий до Національного банку України. Для додаткового підтвердження своєї правової позиції банк звернеться до однієї з провідних міжнародних компаній щодо проведення незалежного аудиту процесів і договірних відносин між всіма сторонами, задіяними у рамках перевезення коштів і цінностей, – наголосили у банку.

Нагадаємо, 5 березня в Угорщині затримали два автомобілі інкасаторської служби Ощадбанку та семеро інкасаторів.

Вони перевозили готівку і банківські метали між Райффайзен Банком та Ощадбанком у межах стандартного міжбанківського обслуговування.

Україна направила до Угорщини ноту з вимогою негайно звільнити громадян.

Вчора міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що семеро інкасаторів Ощадбанку, яких затримали в Угорщині, перетнули український кордон.

Нацполіція України відкрила кримінальні провадження через викрадення громадян України та службового автомобіля АТ Ощадбанк.

