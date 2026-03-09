Задержание венгерской стороной инкассаторов Ощадбанка и их содержание под стражей свидетельствует о грубом нарушении Венгрией Европейской конвенции по правам человека и Венской конвенции о консульских сношениях.

Украинцев удерживали в наручниках в течение 28 часов, во время перевозки им завязывали глаза. Одному из инкассаторов, который болеет диабетом, медицинскую помощь оказали только после потери сознания.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

МИД о деталях задержания инкассаторов Ощадбанка в Венгрии

В МИД напомнили, что 5 марта силовые структуры Венгрии на кольцевой дороге Будапешта задержали семерых сотрудников и два автомобиля службы инкассации АО Государственный сберегательный банк Украины.

Инкассаторы перевозили из Вены в Украину ценный груз в рамках выполнения международного контракта между Райффайзен банком (Австрия) и АО Ощадбанк.

— Груз, который везли из Австрии в Украину, был оформлен в соответствии с международными правилами перевозок и действующими европейскими таможенными процедурами, — говорится в сообщении МИД.

Венгерская сторона знала о том, что инкассаторы не были вооружены, однако задержание украинцев осуществлял венгерский Антитеррористический центр.

К задержанию был привлечен бронетранспортер, бойцы Антитеррористического центра, проводившие задержание, были вооружены пулеметами и гранатометами.

— После возвращения граждан в Украину стали известны подробности задержания и обращения с ними, которые указывают на грубые нарушения Венгрией своих международно-правовых обязательств, в частности Европейской конвенции по правам человека и Венской конвенции о консульских сношениях, — отмечается в дипломатическом ведомстве.

Несмотря на статус свидетелей, задержанных удерживали в наручниках в течение 28 часов. Во время перевозки им все время завязывали глаза.

У граждан Украины изъяли личные вещи, в частности мобильные телефоны. Они не имели возможности сообщить родственникам, Посольству Украины в Венгрии или работодателю о своем задержании и местонахождении.

Большинство вещей, изъятых во время задержания, так и не вернули.

Когда состояние здоровья одного из задержанных ухудшилось, медицинскую помощь оказали только после потери им сознания. Мужчина имеет инвалидность и нуждается в специальном режиме питания и регулярном приеме лекарств.

Больному сахарным диабетом насильно ввели препарат. После инъекции уровень сахара в его крови резко повысился, началась гипертония. Из-за этого мужчину доставили в госпиталь.

По данным МИД, венгерские правоохранители сделали все возможное, чтобы лишить задержанных украинцев любой поддержки. На граждан Украины оказывали психологическое и физическое давление.

Также украинцам не обеспечили возможности давать показания на родном языке. С ними общались на русском.

Задержанные не смогли воспользоваться помощью адвоката. Венгерская сторона проигнорировала как просьбы самих граждан Украины, так и обращение адвоката, которого наняли для их защиты.

Несмотря на официальные запросы Посольства Украины о допуске консула к соотечественникам и просьбы самих задержанных, венгерские правоохранители не допустили дипломатического представителя к встрече с ними.

В сообщении следственного подразделения Национальной налоговой и таможенной службы Венгрии, поступившем в Посольство Украины, речь шла о возможности присутствия консула во время следственных действий с задержанными украинцами.

Однако в дальнейшем сотрудники причастных венгерских служб либо избегали контактов с представителями дипломатического учреждения, либо сообщали ложные сведения о месте нахождения граждан Украины.

Венгерская сторона нарушила международное право

— МИД Украины считает неприемлемыми и неадекватными такие действия венгерских властей, которые являются циничным нарушением ряда положений Европейской конвенции по правам человека, Венской конвенции о консульских сношениях и украинско-венгерской консульской конвенции, — отмечается в сообщении.

Хотя доказательств причастности задержанных граждан Украины к противоправным действиям не было, и они все время имели статус свидетелей, по представлению венгерского Управления защиты Конституции 6 марта 2026 года венгерской стороной было принято решение о депортации украинцев и 3-летнем запрете въезда на территорию Шенгена.

Указанное выглядит как наказание граждан Украины, которые не предоставили необходимые венгерской стороне показания.

— Напоминаем также о требовании немедленно вернуть похищенные автомобили украинского государственного банка и перевозившиеся ценности. Подчеркиваем неприемлемость таких произвольных действий, которые могут приравниваться к захвату заложников и похищению имущества, — подчеркнули в МИД.

В дипломатическом ведомстве также заявили о необходимости решительной реакции на европейском уровне на эти действия, которые там назвали государственным бандитизмом.

Напомним, задержание семи украинских инкассаторов произошло 5 марта.

В изъятых автомобилях перевозилось около $40 млн, €35 млн и 9 кг золота.

Открыто уголовное производство по статьям о незаконном лишении свободы и захвате заложников.

Вечером 6 марта инкассаторы пересекли украинскую границу и получили помощь от консула. Они находились в тяжелом эмоциональном состоянии.

