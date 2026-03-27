Росія допомагає Ірану з ударами з певною метою

РФ допомагає Ірану визначати цілі для ударів – і це частина плану кремлівського диктатора Володимира Путіна відвернути увагу Заходу від України, пише The Guardian.

– Путін цинічно сподівається, що ескалація на Близькому Сході відверне нашу увагу від його злочинів в Україні, – заявив глава МЗС НІмеччини Йоганн Вадефуль.

Він наголосив, що Москва фактично підтримує Тегеран інформаційно, що свідчить про тісний зв’язок між конфліктами в Україні та на Близькому Сході. Також дипломат застеріг, що розрахунок Володимир Путін на зміну фокусу міжнародної спільноти не повинен спрацювати.

Окрім цього, Вадефуль повідомив про переговори зі Марко Рубіо щодо можливого залучення Німеччини до стабілізації ситуації в Ормузькій протоці після завершення бойових дій.

До речі, раніше видання Politico писало, що РФ не даватиме розвіддані Ірану, якщо США зроблять те саме щодо України.

