Віцепрезидент США Джей Ді Венс відвідає Угорщину 7–8 квітня, де проведе переговори з прем’єр-міністром Віктором Орбаном напередодні парламентських виборів.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на Білий дім.

Візит Венса до Угорщини: що відомо

За даними американської адміністрації, Джей Ді Венс прибуде до Будапешта 7–8 квітня.

У межах візиту він проведе двосторонні переговори з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

Також очікується, що віцепрезидент США виступить із публічною промовою.

Поїздка відбудеться за кілька днів до парламентських виборів в Угорщині, які заплановані на 12 квітня.

За даними ЗМІ, ці вибори можуть стати одними з найскладніших для Орбана з моменту його приходу до влади у 2010 році.

Нагадаємо, що згідно з останніми соціологічними опитуваннями, опозиційна партія Тиса демонструє зростання підтримки та випереджає правлячу партію Фідес.

За даними досліджень, серед виборців, що визначились з вибором, Тису підтримують до 56%, тоді як Фідес — близько 37%.

Водночас значна частина виборців досі не вирішили, за кого голосувати.

