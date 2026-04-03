Венс їде до Орбана перед виборами в Угорщині
- Джей Ді Венс відвідає Угорщину 7–8 квітня.
- Запланована зустріч із Віктором Орбаном.
- Візит відбудеться перед парламентськими виборами.
Віцепрезидент США Джей Ді Венс відвідає Угорщину 7–8 квітня, де проведе переговори з прем’єр-міністром Віктором Орбаном напередодні парламентських виборів.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на Білий дім.
Візит Венса до Угорщини: що відомо
За даними американської адміністрації, Джей Ді Венс прибуде до Будапешта 7–8 квітня.
У межах візиту він проведе двосторонні переговори з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.
Також очікується, що віцепрезидент США виступить із публічною промовою.
Поїздка відбудеться за кілька днів до парламентських виборів в Угорщині, які заплановані на 12 квітня.
За даними ЗМІ, ці вибори можуть стати одними з найскладніших для Орбана з моменту його приходу до влади у 2010 році.
Нагадаємо, що згідно з останніми соціологічними опитуваннями, опозиційна партія Тиса демонструє зростання підтримки та випереджає правлячу партію Фідес.
За даними досліджень, серед виборців, що визначились з вибором, Тису підтримують до 56%, тоді як Фідес — близько 37%.
Водночас значна частина виборців досі не вирішили, за кого голосувати.