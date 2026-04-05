Рейтинг довіри до президента Росії Володимира Путіна впав на 5% на тлі посилення цензури в РФ. Це найбільше зниження показника довіри за останні шість років.

Про це пишуть аналітики ISW.

Рейтинг Путіна падає: що відомо

Як повідомляє ISW, зниження довіри до президента Росії зафіксував Фонд Громадська думка.

Згідно з соціологічним дослідженням російської організації, рівень довіри до Володимира Путіна впав на 5%. Раніше він складав 76%.

Це найбільше падіння рейтингу Путіна за останні шість років.

Реакція росіян на блокування зв’язку в РФ

Аналітики ISW зазначають, що таке зниження пов’язане із негативною реакцією громадян Росії на посилення цензури в країні та блокування Telegram.

Спроби заблокувати платформу викликали хвилю критики не лише серед опозиції, а й серед провладних коментаторів та так званих воєнкорів. Вони відкрито заявляють про неефективність витрат на цензуру на тлі зростання цін, а також нарікають на проблеми зі зв’язком у російських військах.

Через такі перебої громадяни РФ почали шукати альтернативні способи зв’язку та орієнтації в місті. Через нестабільну роботу мобільних мереж і Wi-Fi люди дедалі частіше користуються раціями, пейджерами та навіть паперовими мапами.

Павло Дуров заявив, що попри обмеження, близько 65 мільйонів росіян щодня використовують VPN для доступу до сервісу.

Відповідно до щотижневих опитувань Фонду Громадська думка, рейтинг довіри до президента РФ падає ще з 8 лютого 2026 року.

На тлі блокування Telegram російська влада активно пропагує національний месенджер МАХ як в РФ, так і на окупованих нею територіях.

Українські правозахисники переконані, що додаток слугує ще одним інструментом контролю на ТОТ та закликають не встановлювати його.

Громадська організація КримSOS повідомляє, що з 1 вересня месенджер МАХ включено до російського реєстру національного програмного забезпечення. За їхніми даними, застосунок мають попередньо встановлювати на нові смартфони, що продаються в РФ.

Водночас у КримSOS зазначають, що чинне російське законодавство не передбачає обов’язкового встановлення МАХ на особисті пристрої громадян і не містить санкцій за відмову.

Попри це, на тимчасово окупованих територіях України, за даними правозахисників, людей змушують встановлювати застосунок, застосовуючи адміністративний та інший тиск.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що російські спецслужби продовжують використовувати Telegram для діяльності в Україні. Водночас, за його словами, Україна також працює через цю платформу на території РФ, однак через обмеження доступ до російської аудиторії ускладнений.

