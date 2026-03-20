Російські спецслужби й надалі використовують месенджер Telegram для діяльності в Україні. Українська сторона також працює через цей канал на території Росії.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський журналістам у п’ятницю, 20 березня.

Спецслужби РФ працюють через Telegram в Україні

Однак, за словами президента, через обмеження Telegram у Росії передача сигналів російському суспільству ускладниться.

Зеленський розповів, що російські спецслужби раніше використовували Telegram в Україні та продовжують це робити. Українські фахівці знають про це та протидіють таким діям.

– Що стосується нас, відверто ми також працюємо через Telegram в Росії. Зараз, з обмеженням Telegram в Росії, безумовно, сигналу передавати їх суспільству буде складніше, але, тим не менше, в мене була доповідь щодо їхньої мережи нової. Ми до Max також доберемось, – сказав глава держави.

Президент додав, що Росія запроваджує обмеження у соціальних мережах і мобільному зв’язку для встановлення повного контролю.

– Розуміємо, що будує Путін в Росії, чи майже вже побудував, але це такий, знаєте, крок назад, причому крок на 100 років назад. Вони (росіяни. – Ред.), в принципі, можуть скоро переходити на паперову пошту, на телеграф і на коней. Ось така цивілізація. Може, в принципі, Путіну це і подобається, може, так він відчуває себе знову молодим, – зазначив Зеленський.

Раніше, 17 лютого, пов’язаний із російськими силовими структурами Telegram-канал Baza повідомив, що з 1 квітня 2026 року Роскомнадзор нібито планує повністю заблокувати Telegram.

Засновник месенджера Павло Дуров заявив, що такі дії російської влади спрямовані на те, щоб “змусити своїх громадян перейти на державний застосунок, створений для стеження та політичної цензури”.

Йдеться про месенджер Max, який, за словами Дурова, перебуває під повним контролем російських спецслужб.

