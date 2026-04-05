Вибухи під Нижнім Новгородом пролунали вночі під час атаки дронів, яка тривала понад дві години та супроводжувалася пожежами і відключеннями світла.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Атака дронів під Нижнім Новгородом 5 квітня: що відомо

У ніч на 5 квітня російський Нижній Новгород та прилеглі райони опинилися під масованою атакою безпілотників.

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За попередніми даними, місто атакували щонайменше трьома хвилями дронів-камікадзе.

Перші повідомлення про вибухи почали з’являтися близько опівночі. Загалом очевидці нарахували понад 20 вибухів.

Основний удар, за їхніми словами, припав на південну частину міста та навколишні території.

Місцеві жителі повідомляють про гучні вибухи, низький політ дронів та сильні спалахи в небі.

— Було дуже страшно, нарахували понад 20 вибухів. Дрони летіли дуже низько, буквально над дахами. Потім зникло світло, а над одним із районів піднявся густий дим, — пишуть мешканці у соцмережах.

За словами очевидців, після серії вибухів у частині районів виникли перебої з електропостачанням.

Також повідомляється про пожежі, однак їхні масштаби наразі уточнюються.

Водночас офіційна влада РФ поки що не коментує наслідки атаки.

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