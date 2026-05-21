Дрони атакували Сизранський НПЗ: на заводі спалахнула пожежа
У Самарській області спалахнув Сизранський НПЗ, який входить до структури Роснєфті.
Атака дронів на Сизранський НПЗ: що відомо
Сили безпілотних систем ЗСУ та президент Володимир Зеленський підтвердили ураження Сизранського НПЗ.
– У ніч на 21 травня оператори 1-го окремого центру та 413-го полку Рейд у взаємодії з ССО завдали удару по Сизранському нафтопереробному заводу в Самарській області РФ, – йдетьсяу повідомленні.
Президент Володимир Зеленський повідомив, що відстань від українського кордону до Сизранського НПЗ понад 800 км.
– Ще одна наша далекобійна санкція проти російської нафтопереробки, і продовжуємо цей напрямок. Цього разу Сизранський НПЗ, відстань від нашого кордону – понад 800 кілометрів. Дякую воїнам Сил безпілотних систем та Сил спеціальних операцій за влучність. Слава Україні! – написав він у Telegram.
Як писав Telegram-паблік ASTRA, НПЗ загорівся під ранок. Місцеві жителі повідомляли про роботу ППО та вибухи.
У районі НПЗ видно стовп чорного диму, про що свідчать відео та фото, опубліковані місцевими мешканцями.
Спочатку повідомлялось про задимлення у приватному секторі, проте згодом місцеві написали, що горить саме установка з перероблення нафти.
– У Самарській області діє режим Килим. Тимчасово закрито повітряний простір на всіх висотах, — о 4:30 написав у соцмережах губернатор Самарської області В’ячеслав Федорищев, який за годину до цього повідомив про безпілотну небезпеку.
Пізніше він повідомив про двох загиблих та постраждалих.
Сизранський НПЗ
Сизранський НПЗ розташований у місті Сизрань Самарської області Росії та входить до структури Роснєфті. Є одним із найбільших НПЗ у Поволзькому регіоні.
Підприємство випускає бензин, дизельне та авіаційне паливо, мазут, бітум, зріджені вуглеводневі гази та інше. У рік Сизранський НПЗ переробляє від 7 до 8,5 млн тонн нафти.
Нагадаємо, що з початку повномасштабної війни в Україні підприємство стало регулярною ціллю українських дронів.
Зокрема, у серпні, лютому 2025 року та наприкінці того ж року Сизранський НПЗ зазнав кількох ударів, що призводили до пожеж і тривалих зупинок виробництва.