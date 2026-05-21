У Самарській області спалахнув Сизранський НПЗ, який входить до структури Роснєфті.

Атака дронів на Сизранський НПЗ: що відомо

Сили безпілотних систем ЗСУ та президент Володимир Зеленський підтвердили ураження Сизранського НПЗ.

– У ніч на 21 травня оператори 1-го окремого центру та 413-го полку Рейд у взаємодії з ССО завдали удару по Сизранському нафтопереробному заводу в Самарській області РФ, – йдетьсяу повідомленні.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що відстань від українського кордону до Сизранського НПЗ понад 800 км.

– Ще одна наша далекобійна санкція проти російської нафтопереробки, і продовжуємо цей напрямок. Цього разу Сизранський НПЗ, відстань від нашого кордону – понад 800 кілометрів. Дякую воїнам Сил безпілотних систем та Сил спеціальних операцій за влучність. Слава Україні! – написав він у Telegram.

Як писав Telegram-паблік ASTRA, НПЗ загорівся під ранок. Місцеві жителі повідомляли про роботу ППО та вибухи.

У районі НПЗ видно стовп чорного диму, про що свідчать відео та фото, опубліковані місцевими мешканцями.

Спочатку повідомлялось про задимлення у приватному секторі, проте згодом місцеві написали, що горить саме установка з перероблення нафти.

– У Самарській області діє режим Килим. Тимчасово закрито повітряний простір на всіх висотах, — о 4:30 написав у соцмережах губернатор Самарської області В’ячеслав Федорищев, який за годину до цього повідомив про безпілотну небезпеку.

Пізніше він повідомив про двох загиблих та постраждалих.

Сизранський НПЗ

Сизранський НПЗ розташований у місті Сизрань Самарської області Росії та входить до структури Роснєфті. Є одним із найбільших НПЗ у Поволзькому регіоні.

Підприємство випускає бензин, дизельне та авіаційне паливо, мазут, бітум, зріджені вуглеводневі гази та інше. У рік Сизранський НПЗ переробляє від 7 до 8,5 млн тонн нафти.

Нагадаємо, що з початку повномасштабної війни в Україні підприємство стало регулярною ціллю українських дронів.

Зокрема, у серпні, лютому 2025 року та наприкінці того ж року Сизранський НПЗ зазнав кількох ударів, що призводили до пожеж і тривалих зупинок виробництва.

