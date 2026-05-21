Попри пишну церемонію візиту президента Росії Володимира Путіна до Пекіна, російський диктатор знову не зміг переконати китайського лідера Сі Цзіньпіна підписати угоду про будівництво нового великого газопроводу Сила Сибіру-2.

Про це пишуть у WP.

Як Путін зазнав невдачі в переговорах щодо газопроводу Сила Сибіру-2

Видання наголошує, що провал переговорів щодо будівництва газопроводу Сила Сибіру-2 вчергове продемонстрував зростання залежності Росії від Китаю в плані продажу енергоносіїв.

– Водночас лідери, які є давніми союзниками, але також і неспокійними сусідами, одностайно зображували себе стабілізувальними силами, які прагнуть протистояти хаосу, розв’язаному Сполученими Штатами останніми місяцями, – наголосили журналісти.

Представники Китаю та Росії так прагнули зобразити одностайне партнерство проти свавільних дій інших країн, що Китай навіть став на бік Росії, закликаючи до викорінення того, що Москва називає “корінними причинами” своєї війни проти України.

Незважаючи на узгоджену демонстрацію співпраці та доброзичливості, між двома країнами зберігається напруженість, оскільки Москва дедалі більше залежить від Пекіна щодо закупівлі російської енергії та поставок китайських компонентів для підтримки війни проти України.

Також існує глибока недовіра між службами безпеки сусідніх країн, і Росія розслідує щонайменше один випадок ймовірного шпигунства з боку Китаю, за словами західних чиновників, які розповіли про це на умовах анонімності.

Путін сподівався використати візит, щоб нарешті отримати схвалення Сі Цзіньпіна давньої пропозиції Росії щодо будівництва трубопроводу Сила Сибіру-2, який міг би щорічно транспортувати 50 мільярдів кубічних метрів російського природного газу до Китаю. Але ці зусилля, схоже, зазнали невдачі.

Москва також дедалі більше стурбована роллю Китаю як основного постачальника компонентів для української індустрії безпілотників, що сприяло значному нарощуванню виробництва протягом останнього року, навіть попри те, що Росія також залежить від цих поставок, кажуть аналітики.

Чому обвалилися акції Газпрому

Видання The Moscow Times зазначило, що після завершення переговорів у Пекіні без укладення угоди щодо газопроводу Сила Сибіру-2 акції Газпрому на Московській біржі просіли на 3,5%.

Ринок показав, що капіталізація компанії за день скоротилася на десятки мільярдів рублів через несправджені очікування інвесторів щодо цієї домовленості.

Увесь російський фондовий ринок опинився під значним тиском – знизилися також акції нафтових і газових компаній, а індекс Мосбіржі завершив торги у мінусі.

