Визначилися всі українські учасники єврокубків сезону-2026/27
- Після фіналу Кубка України визначилися всі представники України в єврокубках сезону-2026/27.
- Шахтар зіграє в основному раунді ЛЧ, Динамо стартує в кваліфікації ЛЄ.
У єврокубках наступного сезону Україна буде представлена чотирма клубами – це Шахтар, Динамо, ЛНЗ та Полісся.
Остаточний склад учасників єврокубків став відомий після фіналу Кубка України.
Де виступлять українські клуби у єврокубках
У фіналі Кубка України Динамо перемогло Чернігів з рахунком 3:1 та стала володарем трофею сезону-2025/26. Це 14-й трофей цього турніру для біло-синіх.
Перемога в Кубку України дозволила Динамо потрапити у кваліфікацію Ліги Європи. Жеребкування Ліги Європи відбудеться 16 червня. Перші матчі кияни зіграють 9-го та 16-го липня.
Шахтар напряму пробився до основного раунду Ліги чемпіонів. Це сталося завдяки чемпіонству УПЛ та позиції у п’ятирічному рейтингу асоціацій, що перебувають за межами першої десятки.
ЛНЗ і Полісся виступлять у Лізі конференцій , де стартують з другого раунду кваліфікації. Для черкаської команди це буде дебют у єврокубках. А ось житомирський клуб вдруге побореться за вихід до основного раунду.
Торік Полісся поступилося в останньому раунді кваліфікації Фіорентині. Жеребкування відбудеться 17 червня, а перші матчі — 23-го та 30-го липня.