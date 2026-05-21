У єврокубках наступного сезону Україна буде представлена чотирма клубами – це Шахтар, Динамо, ЛНЗ та Полісся.

Остаточний склад учасників єврокубків став відомий після фіналу Кубка України.

Де виступлять українські клуби у єврокубках

У фіналі Кубка України Динамо перемогло Чернігів з рахунком 3:1 та стала володарем трофею сезону-2025/26. Це 14-й трофей цього турніру для біло-синіх.

Зараз дивляться

Перемога в Кубку України дозволила Динамо потрапити у кваліфікацію Ліги Європи. Жеребкування Ліги Європи відбудеться 16 червня. Перші матчі кияни зіграють 9-го та 16-го липня.

Шахтар напряму пробився до основного раунду Ліги чемпіонів. Це сталося завдяки чемпіонству УПЛ та позиції у п’ятирічному рейтингу асоціацій, що перебувають за межами першої десятки.

ЛНЗ і Полісся виступлять у Лізі конференцій , де стартують з другого раунду кваліфікації. Для черкаської команди це буде дебют у єврокубках. А ось житомирський клуб вдруге побореться за вихід до основного раунду.

Торік Полісся поступилося в останньому раунді кваліфікації Фіорентині. Жеребкування відбудеться 17 червня, а перші матчі — 23-го та 30-го липня.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.