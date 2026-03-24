Протягом доби Росія б’є Шахедами по Україні. Більшу частину дронів вдалося збити, однак є влучання. Відомо про понад 40 постраждалих, зокрема п’ятеро дітей.

Про це заявив у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський.

Зеленський про масовану атаку РФ 24 березня

За словами президента, сьогодні від ночі майже цілу добу РФ б’є по Україні дронами, переважно Шахедами.

– Увесь день – нові хвилі дронів. Більш ніж 550 дронів різних типів саме за день, значна кількість – саме Шахеди. Географія цього удару дуже широка, – наголосив глава держави.

Він додав, що вдалося збити більшу частину БпЛА (понад 500), однак влучання є. Ворогу вдалося атакувати Львів, Івано-Франківськ, Тернопіль, Вінницю, Житомир, Хмельниччину, Рівненщину, Харківську та Дніпропетровську області.

– На жаль, є загиблі. Мої співчуття рідним та близьким. Станом на зараз відомо про більш ніж 40 постраждалих, і серед них – п’ятеро дітей. Усім надається необхідна допомога, – сказав президент.

Він розповів, що росіяни цілили переважно по енергетиці. На жаль, є влучання також у будинки – атаковані центри міст, зокрема історичний центр Львова.

Спалахнула пожежа в будівлях церкви Святого Андрія у Львові, історія якої сягає початку XVII століття.

– Іранські Шахеди, модернізовані Росією, б’ють по церкві у Львові – це абсолютне збочення, і тільки таким, як Путін, може це подобатися. У Франківську був пошкоджений пологовий будинок, – зауважив Зеленський.

Президент наголошує – масштаб цієї атаки демонструє, що Росія не має наміру завершувати цю війну.

– Без додаткового та сильного тиску на Росію, без відчутних втрат для неї в Москві не з’явиться бажання відмовитися від війни та знову звикати до миру, – підсумував він.

