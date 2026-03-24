Російські війська масовано атакували Україну ударними безпілотниками. Вибухи лунали у Києві, Львові, Вінниці, Івано-Франківську, Тернополі, Житомирі, Дніпрі та інших містах.

Факти ICTV зібрали все, що відомо про російську атаку на Україну 24 березня.

Атака по Україні

Як розповіли у Повітряних силах ЗСУ, Росія здійснила одну з наймасованіших атак на Україну ударними безпілотниками у вівторок, 24 березня. Ворог застосував майже 1 тис. дронів типу Shahed, Гербера та інших типів – 556 вдень та 392 вночі.

Там розповіли, велика кількість безпілотників залітала з північного напрямку – Чернігівської та Сумської областей. Денна атака охопила значно більше областей, ніж нічна: під ударом опинилися Полтавська, Київська, Миколаївська, Вінницька області, а також Захід України — від Хмельниччини до Львівщини.

У Повітряних силах ЗСУ відзвітували, що зафіксували 15 влучань. Водночас сили протиповітряної оборони змогли знешкодити 541 безпілотник російських військ.

Вибухи у Києві

У Києві лунав сигнал повітряної тривоги через загрозу ворожих ударних дронів. Російська армія здійснила повітряну атаку.

У столиці було чутно потужні вибухи під час роботи українських сил протиповітряної оборони.

Атака на Львів

Під час повітряної тривоги 24 березня Львів опинився під атакою ударних дронів. Вибухи пролунали в центрі міста та у житловому масиві Сихів, де зафіксовано влучання у будинок.

За інформацією мера Андрія Садового та очільника ОВА Максима Козицького, внаслідок атаки пошкоджено ансамбль Бернардинського монастиря та всесвітню спадщину ЮНЕСКО.

Кількість постраждалих внаслідок атаки у Львові зросла до 26 людей. Серед них – люди з травмами різного ступеня важкості. Медичні фахівці надають потерпілим усю необхідну допомогу.

Наслідки в Івано-Франківську

Вдень 24 березня Івано-Франківськ опинився під атакою: російський дрон цілив в адміністративну будівлю. Пошкоджено будівлі міського та обласного пологових будинків, а також близько 10 житлових будівель.

Вибухова хвиля понівечила вікна у навколишніх спорудах, зокрема, в пологовому будинку, де в цей самий момент в укритті лікарі приймали пологи у двох жінок, розповів мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.

За даними ОВА, внаслідок російського обстрілу загинули двоє людей, серед яких – військовослужбовець Нацгвардії. Лише кілька днів тому у нього народилася дитина в цьому ж перинатальному центрі.

Також відомо про чотирьох поранених, серед них – шестирічна дитина.

Вибухи у Тернополі

Під час масованої атаки російських військ у Тернопільській області вдалося збити частину ворожих безпілотників, повідомили в ОВА.

Проте зафіксували влучання в об’єкти енергетичної інфраструктури та адмінбудівлю, внаслідок чого спалахнули пожежі.

За інформацією Тернопільської ОВА, загиблих та постраждалих серед жителів немає.

Однак наразі в області фіксуються перебої з електропостачанням. Енергетичні бригади вже працюють над стабілізацією мережі, щоб оперативно розпочати ремонт пошкодженого об’єкта.

Атака на Вінницю

Вінницька область постраждала внаслідок російської атаки безпілотниками. Відомо щонайменше про одного загиблого та 13 поранених, повідомили у Вінницькій ОВА.

На цей момент підтверджено руйнування у житловому секторі: пошкоджено дев’ять приватних садиб та дві багатоповерхівки. Крім того, постраждала будівля ресторану, який не працював.

На місці події працюють підрозділи ДСНС у складі 91 рятувальника та 19 одиниць спецтехніки, які займаються ліквідацією наслідків атаки.

Удари по Житомиру

Російські війська атакували центральну частину Житомира, поціливши у двоповерховий житловий будинок. Крім того, вибуховою хвилею пошкоджено вікна у сусідніх будівлях, повідомили у Житомирській ОВА.

Зазначається, що рятувальники швидко загасили пожежу, що спалахнула на місці удару.

За попередніми даними, поранення дістала 12-річна дівчинка — її госпіталізували до медзакладу. Зараз медики надають дитині всю необхідну допомогу.

Наслідки у Дніпрі

За уточненими даними, у Дніпрі внаслідок ворожого удару постраждали 13 цивільних осіб, серед них – троє дітей, уточнив керівник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

За його словами, через обстріл зафіксовано руйнування у дев’яти багатоквартирних будинках та закладах дошкільної освіти.

Атака на Хмельниччину

Крім цих регіонів, вдень російські війська атакували Хмельницьку область. Завдяки діям підрозділів ППО частину повітряних цілей ворога вдалося знищити.

Проте у Шепетівському районі внаслідок атаки травмовано чоловіка. У нього контузія та забій головного мозку, повідомили у Хмельницькій ОВА. Потерпілого госпіталізували, медики надають необхідну допомогу.

Водночас у регіоні зафіксували перебої в роботі енергомережі. Фахівці оперативно розпочали аварійно-відновлювальні роботи для повернення електропостачання споживачам.

