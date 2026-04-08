США та Іран погодилися на двотижневе припинення вогню та готуються до можливих прямих переговорів, які можуть стати основою для довгострокової мирної угоди.

Про це повідомляє CNN, а також президент США Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

Перемир’я між США та Іраном: що відомо

Американський лідер заявив, що погодився на двотижневе припинення вогню.

Сталося це за півтори години до встановленого ним дедлайну для масштабного удару по Ірану (Трамп попереджав, що “ціла цивілізація загине вночі 8 квітня і ніколи більше не буде відновлена”, — Ред.).

Наразі президент США зазначає, що угода про припинення вогню була укладена за умови, що Іран погодиться знову відкрити Ормузьку протоку — критично важливий маршрут для світових постачань нафти.

Трамп наголосив, що США вже виконали свої військові цілі та просунулися до можливого укладення довгострокової мирної угоди. Він також заявив, що Вашингтон отримав від Ірану пропозицію з 10 пунктів, яку розглядає як основу для переговорів.

За даними американських посадовців, сторони працюють над організацією особистої зустрічі найближчими днями.

Імовірно, переговори можуть відбутися в Ісламабаді за посередництва Пакистану. У них можуть взяти участь спеціальний представник Трампа Стів Віткофф, Джаред Кушнер та віцепрезидент Джей Ді Венс.

У Білому домі наголошують, що остаточних домовленостей поки немає, однак підготовка триває.

Водночас, попри оголошене припинення вогню, Ізраїль продовжує завдавати ударів по території Ірану.

Раніше Пакистан закликав США та Іран до двотижневого припинення вогню, щоб дати шанс дипломатії завершити війну на Близькому Сході.

Ініціатором виступив прем’єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф, який також наголосив на необхідності відкриття Ормузької протоки.

За даними ЗМІ, переговори між сторонами тривають через посередників, а Іран позитивно розглядає пропозицію перемир’я.

Водночас ізраїльські військові попереджають про можливу ескалацію та посилення ударів у регіоні.

