Президент США Дональд Трамп пригрозив тарифами країнам, які постачатимуть зброю Ірану.

Трамп погрожує митами країнам, що постачатимуть зброю Ірану

У своїй соцмережі Truth Social Дональд Трамп оприлюднив заяву, у якій ясно дав зрозуміти про ризики для країн, що постачатимуть зброю Ірану.

– Країна, яка постачає військову зброю до Ірану, негайно обкладатиметься митом у розмірі 50% на всі товари, що продаються до Сполучених Штатів Америки, з негайним вступом у силу, – написав він.

Президент США запевнив, що винятків не буде для жодної країни.

Жодних винятків чи пільг не буде, – зазначив він.

Нагадаємо, що 8 квітня Трамп повідомив, що США та Іран погодилися на двотижневе припинення вогню та готуються до можливих прямих переговорів, які можуть стати основою для довгострокової мирної угоди.

В Ірані підтвердили свою згоду на припинення вогню та на період дії перемир’я оголосили про наміри відкрити Ормузьку протоку.

Відомо, що 10 квітня в Ісламабаді можуть відбутися перші прямі переговори Ірану та США щодо подальшого мирного врегулювання. У них можуть взяти участь спеціальний представник Трампа Стів Віткофф, Джаред Кушнер та віцепрезидент Джей Ді Венс.

