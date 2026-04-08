Президент України Володимир Зеленський заявив, що припинення вогню є ключовим кроком на шляху до завершення війни та створення умов для результативної дипломатії.

Так очільник держави відреагував на тимчасове перемир’я між США та Іраном.

Зеленський про перемир’я між США та Іраном

За його словами, режим тиші дозволяє зберегти життя людей, зупинити руйнування міст і сіл, а також забезпечити стабільну роботу енергетичної та критичної інфраструктури.

Зеленський наголосив, що Україна послідовно виступає за припинення вогню у війні, розв’язаній Росією, і підтримує деескалацію на Близькому Сході та в Перській затоці, що відкриває можливості для переговорів.

Водночас він підкреслив: Київ готовий діяти дзеркально у разі припинення російських ударів.

— Україна ще раз повторює Росії: Ми готові відповідати дзеркально, якщо росіяни припинять свої удари. Це очевидно для всіх: припинення вогню може створити правильні передумови для домовленостей, — наголосив очільник держави.

Президент також відзначив роль міжнародних партнерів у дипломатичному процесі, зокрема США, які зробили важливий крок для просування перемовин. Україна, за його словами, долучається до зусиль із посилення безпеки на Близькому Сході — українські військові експерти продовжать роботу в регіоні.

Зеленський звернув увагу, що ситуація в цьому регіоні має глобальний вплив, зокрема на економіку та вартість життя у світі. Він наголосив на необхідності гарантувати безпеку та врахувати інтереси всіх народів при формуванні післявоєнних умов, а також забезпечити свободу судноплавства в Ормузькій протоці.

Президент підсумував, що для досягнення сталого миру потрібні скоординовані дії міжнародної спільноти, а рівень безпеки після війни має зрости. Україна ж і надалі працюватиме з партнерами для досягнення цього результату.

