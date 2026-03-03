У Середземному морі виникла пожежа на борту танкера тіньового флоту Росії, який перевозить скраплений природний газ.

Про це повідомляє агенція Reuters із посиланням на власні джерела.

У Середземному морі горить танкер тіньового флоту РФ

– СПГ-танкер Arctic Metagaz під російським прапором палає у Середземному морі, доля його екіпажу невідома, – повідомили джерела у сфері судноплавства та морської безпеки.

Судно перебуває під санкціями США та Великої Британії.

Востаннє танкер передавав інформацію про своє місцезнаходження біля узбережжя Мальти у понеділок, 2 березня, згідно з даними платформи MarineTraffic, що відстежує рух суден.

Існує припущення, що танкер зазнав атаки військовим безпілотником. Одне з джерел повідомило, що підозрюється участь України у проведенні цієї операції.

Російська компанія, що здійснює управління судном, ТОВ СМП Техманейджмент, російський виробник СПГ Новатек та Міністерство транспорту РФ не відповіли на запити щодо коментарів.

Нагадаємо, що 1 березня міністр оборони Бельгії Тео Франкен повідомив про затримання нафтового танкера, який пов’язують із російським тіньовим флотом.

За уточненням бельгійського мовника VRT, йдеться про танкер Ethera, який ходить під прапором Гвінеї.

Судно внесене до санкційного списку Європейського Союзу з жовтня 2025 року та перебуває під санкціями США з липня. Востаннє танкер виходив із порту Марокко.

