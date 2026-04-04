4 квітня президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Туреччини.

Візит Зеленського до Туреччини: що відомо

Зараз дивляться

Глава держави анонсував важливі зустрічі. Зокрема, він візьме участь у перемовинах із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

— Працюємо, щоб посилити наше партнерство заради реального захисту життя людей та наближення стабільності й гарантування безпеки в нашій Європі, а також на Близькому Сході. Спільні зусилля завжди дають найкращі результати, – наголосив Володимир Зеленський.

Arrived in Istanbul, where important meetings are scheduled. Substantive talks have been prepared with the President of Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan. We are working to strengthen our partnership to ensure real protection of people’s lives, advance stability and guarantee… pic.twitter.com/SsAeVbetMT — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 4, 2026

1 квітня Володимир Зеленський заявив, що Україна активізує співпрацю з країнами Близького Сходу та поза регіоном, а також наголосив на глобальному значенні безпекової ситуації та необхідності спільної відповіді на загрози.

Зокрема, президент України анонсував розширення співпраці поза межами Близького Сходу, зокрема з Туреччиною та іншими країнами, що мають значний потенціал. Окрім того, він зазначив, що секретар РНБО Рустем Умєров продовжує політичні контакти з партнерами, які зазнають атак з боку іранського режиму.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський відвідав низку країн Близького Сходу, зокрема Саудівську Аравію, Об’єднані Арабські Емірати, Катар та Йорданію.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.