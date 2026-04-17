Південнокорейський танкер із сирою нафтою вперше безпечно пройшов із порту в Саудівській Аравії альтернативним маршрутом через Червоне море, оминувши Ормузьку протоку.

Про це повідомляє JoongAng Daily з посиланням на Міністерство океанів і рибальства Південної Кореї.

Перше судно пройшло в обхід Ормузької протоки

У відомстві зазначили, що судно успішно подолало маршрут через Червоне море. Це перший випадок, коли країна використала обхідний шлях замість фактично заблокованої Ормузької протоки.

Танкер завантажив сиру нафту в порту Янбу в Саудівській Аравії на узбережжі Червоного моря. Цей порт є кінцевою точкою саудівського Східно-Західного нафтопроводу (Petroline).

У міністерстві заявили, що відомство відстежує ситуацію в режимі реального часу для контролю безпеки судна. Також воно передавало інформацію щодо безпеки і підтримувало постійний зв’язок із судном.

За даними відомства, цей рейс підтверджує результативність дій уряду Південної Кореї для стабілізації постачання сирої нафти з Близького Сходу на тлі невизначеності, що виникла через війну з Іраном.

– Ми й надалі робитимемо все можливе, щоб постачання сирої нафти до Південної Кореї нашими суднами могли здійснюватися без перебоїв на Близькому Сході, пам’ятаючи про безпеку наших суден та екіпажів, – заявив міністр океанів та рибальства Хван Чен У.

Водночас Червоне море також не є повністю безпечним маршрутом. Загрозу для судноплавства там становлять підтримувані Іраном єменські хусити.

Що відомо про нафтопровід Схід-Захід

Саудівський Східно-Західний нафтопровід (Petroline) має довжину близько 1200 км і з’єднує родовища Перської затоки з портом Янбу на Червоному морі.

У 2026 році через ризик блокади Ормузької протоки його потужність довели до історичного максимуму – понад 7 млн барелів на добу.

Це робить нафтопровід ключовим маршрутом для експорту нафти в обхід Ірану.

Після блокування Ормузької протоки цей нафтопровід став єдиним маршрутом експорту нафти Саудівської Аравії.

Нагадаємо, 12 квітня Саудівська Аравія повідомила про відновлення повної потужності перекачування нафтопроводу Схід-Захід, який здатен транспортувати до 7 млн барелів нафти на добу через Червоне море.

