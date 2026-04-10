Після домовленості Ірану та США про двотижневе перемир’я через Ормузьку протоку пройшло лише 15 суден, серед яких чотири танкери з нафтою або газом.

Про це повідомляє ВВС Verify з посиланням на дані сервісу MarineTraffic, що відстежує рух суден.

Скільки судів пройшло через Ормузьку протоку

Попри перемир’я, судна в цьому районі отримують повідомлення про те, що їх “атакують та знищать”, якщо вони спробують перетнути протоку без дозволу.

Станом на 10 квітня протокою пройшли 15 суден. Із них чотири – танкери, інші класифікуються як балкери або контейнеровози різних типів.

За інформацією ВВС Verify, до початку війни між США та Іраном через протоку щодня проходило в середньому 138 суден.

Аналіз маршрутів показує, що зараз судна рухаються північним шляхом, ближче до узбережжя Ірану, у межах його територіальних вод.

До початку конфлікту судна переважно обирали південний маршрут через середину протоки.

Що відомо про блокування Ормузької протоки

Ормузька протока є одним із ключових енергетичних вузлів світу. Через неї проходить близько п’ятої частини світових постачань нафти та зрідженого природного газу.

Будь-яка нестабільність у цьому вузькому морському шляху одразу впливає на глобальні ринки. Це підтвердили події березня 2026 року.

Через загрозу ударів з боку Ірану судноплавство було фактично заблоковане. Частина компаній обмежила рух цією ділянкою.

22 березня Тегеран заявив, що протока відкрита лише для тих, хто не входить до списку “ворогів”.

8 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що погодився призупинити бомбардування Ірану на два тижні за умови негайного відкриття Ормузької протоки.

Він зазначив, що США вже “досягли та перевищили всі військові цілі”, а також “значно просунулися” у досягненні остаточної мирної угоди.

Верховна рада національної безпеки Ірану підтвердила домовленість про двотижневе припинення вогню зі США. Ізраїль також погодився призупинити бомбардування на час переговорів.

