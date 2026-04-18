Сполучені Штати Америки дозволили здійснювати операції з продажу, доставки та розвантаження російської нафти і нафтопродуктів, завантажених на судна до 17 квітня 2026 року, до середини травня.

Про це йдеться у генеральній ліцензії OFAC, опублікованій на сайті Міністерства фінансів США.

Послаблення санкцій проти РФ: що відомо

Попри заяви про посилення санкційного режиму проти РФ та припинення дії генеральної ліцензії №134А яка дозволяла тимчасові фінансові операції, пов’язані з транспортуванням та постачанням російської нафти, США опублікували нову ліцензію №134В.

Зараз дивляться

Цей документ, як і попередній, спрямований на послаблення санкційного тиску проти Росії та передбачає можливість проведення окремих операцій із російською нафтою за визначених умов.

У документі зазначено, що дозволяються всі транзакції, які є необхідними для продажу, доставки або розвантаження сирої нафти чи нафтопродуктів російського походження, завантажених на будь-яке судно не пізніше 00:01 за східним часом США 17 квітня 2026 року.

Дія дозволу поширюється до 00:01 за східним часом 16 травня 2026 року.

Ліцензія також охоплює супутні операції, зокрема безпечне швартування суден, забезпечення екіпажу, аварійний ремонт, екологічні заходи, а також послуги управління суднами, страхування, реєстрації та буксирування.

Водночас документ не дозволяє операції за участі Ірану, Північної Кореї, Куби, тимчасово окупованих територій України, а також будь-які інші дії, заборонені чинними санкційними режимами США.

Так, нова ліцензія фактично замінює попередню версію 134A, яка була видана 19 березня 2026 року та втратила чинність 11 квітня.

Нагадаємо, американські санкції проти російської нафти знову набули чинності після того, як адміністрація президента США Дональда Трампа дозволила завершитися дії винятку із санкційного режиму минулими вихідними.

Крім того, 15 квітня Міністр фінансів США Скотт Бесент заявив, що США вирішили не продовжувати дію винятків, які дозволяли купувати іранську та російську нафту без санкцій.

Раніше сенатори від Демократичної партії США зверталися до адміністрації Дональда Трампа із закликом не продовжувати винятки із санкцій, які дозволяють імпорт російської нафти.

Вони підкреслювали, що така політика фактично дає Росії близько $150 млн щоденного доходу від продажу нафти, що, на їхню думку, опосередковано фінансує її війну проти України.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.