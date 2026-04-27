Іран передав США нову пропозицію щодо врегулювання кризи навколо Ормузької протоки та припинення війни.

Про це повідомляє Axios з посиланням на американського чиновника та кілька обізнаних джерел.

Пропозиція Ірану щодо Ормузької протоки: що змінюється

За даними ЗМІ, Іран пропонує розділити переговорний процес на кілька етапів. Першочергово — вирішити кризу навколо Ормузької протоки та домогтися припинення вогню.

Також у пропозиції йдеться про зняття морської блокади, яка обмежує експорт іранської нафти.

Лише після цього, за задумом Тегерана, сторони зможуть повернутися до обговорення ядерної програми.

Президент США Дональд Трамп дав зрозуміти, що не поспішає змінювати стратегію.

Він заявив, що підтримує продовження морської блокади, щоб посилити тиск на Іран.

— Ми можемо зробити це так само добре телефоном. Іранці можуть зателефонувати нам, якщо захочуть, — сказав Трамп, коментуючи можливість переговорів.

У Білому домі також зазначили, що США розглянуть лише ті домовленості, які не дозволять Ірану отримати ядерну зброю.

Очікується, що команда Трампа проведе закриту нараду щодо ситуації з Іраном і визначить подальші кроки.

За даними джерел, під час нещодавніх контактів із посередниками з Пакистану, Єгипту, Туреччини та Катару глава МЗС Ірану Аббас Аракчі фактично визнав відсутність єдиної позиції всередині іранського керівництва щодо вимог США.

Йдеться, зокрема, про ключові умови Вашингтона — припинення збагачення урану щонайменше на десять років та вивезення вже накопичених запасів з країни.

Тим часом у США готуються до визначення подальшої стратегії. За інформацією американських чиновників, президент Дональд Трамп планує провести засідання в Ситуаційній кімнаті разом із командою з національної безпеки та зовнішньої політики.

Очікується, що під час цієї зустрічі обговорять тупикову ситуацію в переговорах із Іраном та можливі сценарії подальших дій.

Нагадаємо, що американська делегація мала зустрітися з іранською стороною в Ісламабаді, однак візит було скасовано.

За словами Трампа, причиною стали внутрішні розбіжності в іранському керівництві та відсутність чіткої позиції Тегерана.

Сьогодні глава МЗС Ірану Аббас Аракчі прибув до Росії, де має провести переговори з Володимиром Путіним та Сергієм Лавровим.

Під час візиту сторони планують обговорити, зокрема, ситуацію з переговорами Ірану та США і можливі дипломатичні ініціативи.

