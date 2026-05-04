Австрія оголосила трьох російських дипломатів персонами нон ґрата через підозри у шпигунській діяльності.

Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на уряд Австрії.

За даними ЗМІ, у центрі уваги австрійських спецслужб опинилися будівлі, які використовує російська держава у Відні.

Зокрема, йдеться про житловий комплекс для дипломатичного персоналу, на дахах якого зафіксовано велику кількість супутникових антен.

Ці об’єкти вже тривалий час перебувають під наглядом головної внутрішньої розвідувальної служби Австрії. Там вважають, що антени могли використовуватися для перехоплення супутникового зв’язку інших держав.

Саме через ці підозри уряд ухвалив рішення про висилку російських дипломатів.

— Неприйнятно, щоб дипломатичний імунітет використовувався для шпигунства, – заявила міністр закордонних справ Беате Майнль-Райзінгер.

За її словами, троє дипломатів уже залишили територію Австрії.

Австрійські ЗМІ повідомляють, що йдеться про співробітників російського посольства. У МЗС країни підтвердили цю інформацію, не розкриваючи додаткових деталей.

Загалом із 2020 року Австрія вже вислала 14 російських дипломатів.

Реакція Росії на вислання послів з Австрії

У посольстві РФ в Австрії заявили, що вважають рішення Відня “недружнім кроком” і політично мотивованим.

У Москві наголосили, що їм не надали жодних доказів порушень Віденської конвенції про дипломатичні відносини.

Також російська сторона заявила, що на дії Австрії буде дана “жорстка відповідь”, і поклала відповідальність за подальше погіршення відносин на австрійську сторону.

