Європейський Союз викликав глав представництв Російської Федерації та Білорусі у Брюсселі у зв’язку з вторгненням російських дронів у повітряний простір Республіки Польщі в ніч проти 10 вересня.

Про це повідомила речниця Єврокомісії Анітта Хіппер, інформує Укрінформ.

ЄС викликає послів РФ та Білорусі: що відомо

— Вчора ми викликали на окремі зустрічі посланців Росії та Білорусі щодо цього порушення. Ми висловили рішуче засудження цього порушення, а також нагадали про те, що Росія продовжує вести війну, а також про те, що вони переходять на шлях ескалації, що шкодить цивільному населенню та завдає шкоди цивільній інфраструктурі, – заявила речниця.

Хіппер зазначила, що ЄС дав зрозуміти, що продовжуватиме підтримувати Україну, а також збільшить ціну війни для Росії.

— Наша позиція дуже чітка, що було висловлено у заяві 27 членів щодо навмисного порушення повітряного простору держави-члена російськими дронами. Ми повністю солідарні з Польщею, – наголосила речниця Єврокомісії.

Заява ЄС контрастує з коментарем президента США Дональда Трампа, який висловив думку, що порушення Росією повітряного простору Польщі могло бути помилкою.

Натомість міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що це нічне вторгнення безпілотників не було випадковою подією.

Нагадаємо, що у ніч проти 10 вересня понад 20 російських дронів залетіли на територію Польщі.

