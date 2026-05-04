Австрия объявила трех российских дипломатов персонами нон грата из-за подозрений в шпионской деятельности.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на правительство Австрии.

Австрия выслала трех российских послов: что известно

По данным СМИ, в центре внимания австрийских спецслужб оказались здания, которые использует российское государство в Вене.

Сейчас смотрят

В частности, речь идет о жилом комплексе для дипломатического персонала, на крышах которого зафиксировано большое количество спутниковых антенн.

Эти объекты уже длительное время находятся под наблюдением главной внутренней разведывательной службы Австрии. Там считают, что антенны могли использоваться для перехвата спутниковой связи других государств.

Именно из-за этих подозрений правительство приняло решение о высылке российских дипломатов.

— Неприемлемо, чтобы дипломатический иммунитет использовался для шпионажа, — заявила министр иностранных дел Беате Майнль-Райзингер.

По ее словам, трое дипломатов уже покинули территорию Австрии.

Австрийские СМИ сообщают, что речь идет о сотрудниках российского посольства. В МИД страны подтвердили эту информацию, не раскрывая дополнительных деталей.

Всего с 2020 года Австрия уже выслала 14 российских дипломатов.

Реакция России на высылку послов из Австрии

В посольстве РФ в Австрии заявили, что считают решение Вены “недружественным шагом” и политически мотивированным.

В Москве подчеркнули, что им не предоставили никаких доказательств нарушений Венской конвенции о дипломатических отношениях.

Также российская сторона заявила, что на действия Австрии будет дан “жесткий ответ”, и возложила ответственность за дальнейшее ухудшение отношений на австрийскую сторону.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.