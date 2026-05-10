Катар уперше з початку війни з Іраном наприкінці лютого відправив танкер зі скрапленим природним газом через Ормузьку протоку.

Катарський танкер рухається через Ормузьку протоку: що відомо

За даними Bloomberg, танкер Al Kharaitiyat, який завантажився на експортному терміналі Рас-Лаффан у Катарі, успішно пройшов Ормузьку протоку та вийшов в Оманську затоку.

Зараз судно прямує до Пакистану.

Журналісти зазначають, що це перший випадок експорту катарського скрапленого газу через Ормузьку протоку після початку війни США з Іраном у лютому 2026 року.

Також повідомляється, що судно, ймовірно, проходило затвердженим Іраном північним маршрутом уздовж іранського узбережжя.

Як зазначають ЗМІ, фактичне блокування Ормузької протоки після початку конфлікту між США та Іраном суттєво вдарило по світовому ринку скрапленого газу.

Через обмеження поставок ціни на СПГ різко зросли, а країни Азії зіткнулися з дефіцитом енергоресурсів.

Попри те, що рейс Al Kharaitiyat став важливим сигналом для ринку, обсяги експорту все ще далекі від довоєнних показників.

До початку війни через Перську затоку проходило приблизно три танкери зі СПГ на добу.

Водночас судна й надалі стикаються із серйозними ризиками безпеки через присутність військових сил Ірану та США в регіоні.

Катар раніше не міг вивезти жодного вантажу

Bloomberg зазначає, що Катар уже кілька разів намагався відправити танкери через Ормузьку протоку, однак судна були змушені розвертатися через загрозу безпеці.

З початку війни країна фактично не могла експортувати СПГ із Перської затоки.

Це особливо вдарило по світовому ринку, оскільки Катар забезпечує майже п’яту частину глобального виробництва скрапленого природного газу.

Що таке Project Freedom

Project Freedom — це американська операція із супроводу комерційних суден через Ормузьку протоку після її блокування під час конфлікту між США та Іраном.

Про початок місії 3 травня оголосив Дональд Трамп, а вже наступного дня американські есмінці почали супроводжувати кораблі через небезпечний маршрут.

Однак згодом США оголосили про паузу в операції через прогрес у переговорах із Тегераном.

За даними Міжнародної морської організації, у затоці досі залишаються заблокованими близько 2 тис. суден, на борту яких перебувають до 20 тис. моряків.

Нагадаємо, що раніше Іран заявив про можливість безпечного проходу через Ормузьку протоку після часткового призупинення американської операції Project Freedom.

Тегеран наголосив, що рух суден тепер має здійснюватися відповідно до “нових процедур” та під контролем Ірану.

Джерело : CNN, Bloomberg

