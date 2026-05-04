Україна та Вірменія відновлюють активний політичний діалог після багаторічної паузи. Про це заявив президент Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з прем’єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном у межах саміту Європейської політичної спільноти.

Як пройшла зустріч Зеленського з Пашиняном

Володимир Зеленський оцінив зустріч зі своїм вірменським колегою як “хорошу” та наголосив, що це був перший візит президента України до Вірменії за останні 24 роки.

– Важливо, що відновлюємо активний діалог між нашими країнами. Обговорили ситуацію в регіоні та безпекові виклики й загрози. Я поінформував про дипломатичну роботу для досягнення реального миру, – заявив він.

Окрему увагу приділили розвитку економічного партнерства між країнами.

Окрему увагу приділили розвитку економічного партнерства між країнами. Зеленський запропонував відновити роботу Спільної міжурядової комісії з економічного співробітництва та провести її наступне засідання цього року в Києві.

Нагадаємо, Зеленський під час виступу на саміті Європейської політичної спільноти в Єревані розповів, що Росія може відмовитися від військової техніки на параді 9 травня через побоювання атак дронів над Червоною площею.

Джерело : Офіс президента

