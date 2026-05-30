Російські розвідувальні служби значно активізували спроби викрасти західні технології та секрети в оборонній сфері, оскільки економіка РФ воєнного часу потерпає від санкцій.

Про це повідомили троє високопоставлених європейських розвідників у коментарі Associated Press.

РФ хоче викрасти західні технології

За словами співрозмовників, російські агенти створюють фальшиві компанії, вербують посередників, залучають кібершпигунів і хакерів, які збирають інформацію, що може бути використана для атаки на ключову інфраструктуру.

Як зазначають у виданні, чотири роки міжнародних санкцій обмежили можливості Москви закуповувати обладнання, технології та дослідження з Європи, а виснажлива війна проти України обтяжила ключові галузі промисловості та підштовхнула Росію до потенційної фінансової кризи.

Російські агенти докладають серйозних зусиль для придбання передових верстатів, заводського обладнання, досліджень та технологій подвійного призначення, сказав заступник керівника операцій Служби безпеки Швеції Крістоффер Веделін.

За його словами, Росія націлена на оборонну промисловість та передові дослідження найсучаснішої зброї Швеції, такої як винищувачі Gripen.

Веделін зазначив, що також Росія намагається закупити камери та лазерні технології, розроблені для цивільних цілей, які можна інтегрувати в російські системи озброєння.

Директор Служби безпеки та розвідки Фінляндії Юха Мартеліус розповів, що також Росія намагається викрасти технології, щоб не відставати або отримати перевагу над Заходом в найближчі десятиліття.

За його словами, йдеться про космічні, квантові, арктичні та морські технології. Мартеліус зазначив, що країни використовують космічні технології для супутникової зйомки, зв’язку та навігації.

Водночас Росії потрібні санкціоновані комп’ютерні технології та оновлення програмного забезпечення для верстатів, сказав Мартеліус.

Директорка британського агентства радіоелектронної розвідки Енн Кіст-Батлер звинуватила Росію в атаках, крадіжці технологій, плануванні саботажу та замахів.

