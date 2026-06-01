Іран ухвалив рішення призупинити переговори зі Сполученими Штатами через загострення безпекової ситуації на Близькому Сході.

У Тегерані заявили, що не планують продовжувати діалог, поки Ізраїль не припинить військові дії в Секторі Гази та Лівані, пише видання Tasnim News.

Призупинення переговорів Ірану та США

Зазначається, що такий крок став реакцією на посилення бойових дій у Лівані та, як заявляє іранська сторона, недотримання умов перемир’я.

У Тегерані наголосили, що Збройні сили Ірану та формування так званого Фронту опору готові відповісти на дії Ізраїлю та відкрити нові напрямки протистояння.

Як пише Tasnim, іранська делегація, яка бере участь у переговорному процесі, вирішила припинити будь-які контакти та обмін повідомленнями зі США через посередників до моменту зміни ситуації в регіоні.

Іранські посадовці заявили, що ключовою умовою для відновлення переговорів є негайне припинення ізраїльських військових операцій у Газі та Лівані.

Тегеран також наполягає на повному виведенні ізраїльських військ із території Лівану.

Переговорники заявили, що жодних нових раундів консультацій зі США не буде, доки не буде врахована позиція Ірану та пов’язаних із ним сил.

Іран і пов’язані з ним угруповання внесли до порядку денного питання повної блокади Ормузької протоки та посилення активності на інших напрямках, зокрема в районі Баб-ель-Мандебської протоки.

Що відомо про ескалацію на Близькому Сході

Нагадаємо, 30–31 травня США та Іран знову обмінялися ударами, незважаючи на дію режиму припинення вогню та переговори щодо відновлення судноплавства через Ормузьку протоку.

Як повідомили у Центральному командуванні США, впродовж вихідних американські військові завдали ударів по іранських радіолокаційних комплексах і пунктах керування безпілотниками в районі Горук на півдні країни, а також на острові Кешм у Перській затоці.

За підсумками операції американська авіація знищила іранські засоби ППО, наземний командний пункт та два дрони-камікадзе.

Водночас Корпус вартових ісламської революції (КВІР) повідомив про удар по авіабазі, яку, за його твердженням, Сполучені Штати використовували для атак на південні райони Ірану.

Bloomberg припускає, що йдеться про американський військовий об’єкт у Кувейті. Саме там 1 червня надходили повідомлення про перехоплення ракет та безпілотників.

